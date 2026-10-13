Soudan: Le Forum Al-Amal conclut ses travaux et publie ses recommandations

Le Forum stratégique Al-Amal a approuvé, à l'issue de ses travaux, le « Plan stratégique quinquennal pour la période 2027-2031 », qui comprend le cadre conceptuel et les politiques générales, les plans des ministères et des États et les systèmes de programmes et de projets.

Le Forum s'est tenu sous la devise « Une vision claire - des stratégies précises - une mise en oeuvre rigoureuse », sous le patronage et en présence du Premier ministre, professeur Kamel Idris.

Le forum a salué les forces armées, les forces conjointes et les forces appuyantes qui ont mené des guerres acharnées et remporté la victoire sur les milices rebelles du Soutien rapide. Le forum a également salué le peuple soudanais et son ralliement autour de ses forces armées et du gouvernement de l'Espoir, qui s'efforce, grâce à une planification minutieuse pour la renaissance, la croissance et le développement du pays.

Le forum a affirmé le souci du gouvernement de l'Espoir de réaliser son projet de renaissance fondé sur le respect des valeurs morales et l'investissement dans le capital humain, ainsi que son engagement à développer l'éducation et à fournir des services sanitaires, des routes, de l'eau, de l'électricité et tous les services qui profitent aux citoyens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le forum a abouti à un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles la réaffirmation de l'État de droit et de sa primauté, ainsi que la mise en oeuvre des principes d'égalité, de justice, de transparence et de primauté du droit, qui constituent le fondement essentiel de la réussite du plan stratégique, ainsi que l'importance d'adopter une approche transparente et de mettre à disposition des données et des informations fiables qui soutiennent la prise de décision et permettent à l'opinion publique de suivre la performance du gouvernement conformément aux principes de la bonne gouvernance.

Le forum a recommandé de créer l'environnement propice à l'investissement conformément à un plan d'investissement, d'élargir les investissements ayant un avantage comparatif dont jouit le pays, et d'oeuvrer pour renforcer la relation et le partenariat entre le gouvernement et le secteur privé de manière à garantir la complémentarité des rôles et à relancer l'économie nationale.

Le forum a affirmé l'importance aux industries culturelles pour leur rôle dans la réalisation de la paix sociale, la croissance des recettes nationales, le soutien au budget général, ainsi que l'amélioration des résultats et de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et leur lien avec le marché du travail.

Le forum a également souligné la nécessité de renforcer et de développer le Conseil national de planification stratégique, ainsi que de créer un institut national de la stratégie pour la promotion de la culture stratégique.