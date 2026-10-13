Afrique: Le Soudan plaide pour une coordination des pays débiteurs et une réforme du financement international

Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Jibril Ibrahim a souligné la nécessité de renforcer la coordination entre les pays débiteurs et d'unifier leurs positions sur les questions de dette et de financement du développement, afin d'élargir l'accès aux financements concessionnels et de renforcer la résilience des pays en développement face aux crises économiques.

S'exprimant lors de la réunion de la plateforme des pays emprunteurs (Borrowers' Platform), organisée en marge des réunions annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale à Bangkok, il a appelé à utiliser cette plateforme pour promouvoir un dialogue collectif avec les institutions financières internationales et les créanciers, et à faire avancer la réforme du système de financement mondial.

Il a rappelé que la guerre déclenchée en avril 2023 avait gravement affecté l'économie, les finances publiques, les infrastructures et les services essentiels, renforçant ainsi le besoin de partenariats internationaux et de ressources durables pour la reprise et la reconstruction.

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Le ministre a également insisté sur le renforcement des capacités de gestion de la dette publique et sur la poursuite du parcours du Soudan dans l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), afin de bénéficier d'un allègement de la dette et de dégager des ressources pour les priorités de développement.