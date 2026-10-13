Soudan: Le pays examine avec le président du groupe de BAD l'élargissement du financement

13 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Finances, Dr Jibril Ibrahim s'est entretenu lundi avec le président du groupe de la Banque africaine de développement-BAD, Dr Sidi Ould Tah, des moyens d'élargir les financements développementaux et techniques accordés au Soudan.

C'était en marge des réunions annuelles du Fonds Monétaire International-FMI et du groupe de la Banque Mondiale-BM à Bangkok.

Les deux parties ont examiné l'augmentation des financements destinés aux projets soudanais, l'accès aux guichets réservés aux États fragiles, ainsi que les financements liés à l'énergie et au changement climatique. Elles ont également évoqué la coopération dans les domaines de l'environnement et de l'économie verte.

Le ministre a insisté sur l'importance de permettre au Soudan de bénéficier de l'initiative « Mission 300 », menée par la Banque africaine de développement et le groupe de la Banque mondiale pour élargir l'accès à l'électricité en Afrique d'ici 2030.

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Les échanges ont aussi porté sur les défis de la saison agricole hivernale, le soutien à la production et à la sécurité alimentaire, la réforme des finances publiques à travers le système du Trésor unique, ainsi que la contribution soudanaise de 15 millions de dollars à l'Institution africaine d'assurance du commerce et des investissements. Les deux parties ont convenu de poursuivre la coordination afin d'orienter les financements vers les priorités nationales.

Lire l'article original sur SNA.

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