Soudan: Le Vice-Président du CST rencontre le directeur national de la CICR au pays

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Malek Agar, s'informe de l'ensemble des activités et des projets menés par le Comité international de la Croix-Rouge au Soudan.

Au cours de sa rencontre avec le directeur national et chef de mission de la CICR, M. Lorenzo Caravi, il a écouté un exposé sur les activités liées au secteur de la santé, à la formation et à la contribution à l'approvisionnement en eau potable.

Agar a affirmé le soutien du gouvernement aux activités de la Croix-Rouge au Soudan, soulignant l'importance de s'éloigner des agendas politiques et de se concentrer sur le service de la société soudanaise, loin de toute ingérence extérieure, d'autant plus que telle est l'approche adoptée par la mission depuis longtemps.

Pour sa part, M. Caravi a exprimé sa satisfaction et son appréciation pour le soutien et les facilités accordés par le gouvernement soudanais et les cotes concernés au travail de la mission de la Croix-Rouge.