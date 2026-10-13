Soudan: Le Nazir Tirik appelle l'opposition à participer au dialogue inter-soudanais

Le président du Conseil suprême des nazirates des Beja et Omdaïats des tribus indépendantes, le nazir Mohamed Al-Amine Tirik a affirmé que le dialogue national constitue une voie de sortie de la crise soudanaise, appelant les forces politiques, y compris l'opposition, à dépasser leurs divergences et à participer à l'initiative de dialogue soudano-soudanais.

Lors de sa rencontre avec le comité préparatoire du dialogue, M. Tirik a salué les efforts des initiateurs de cette démarche, qualifiée d'initiative nationale indépendante portée par des experts soudanais en vue de parvenir à la paix, à la stabilité et à la construction d'un État institutionnel.

Il a indiqué que le président du Conseil souverain avait soumis l'initiative aux forces politiques et sociales pour consultation avant le début des travaux du comité, précisant n'avoir constaté aucune objection lors de ces rencontres.

M. Tirik a souligné l'indépendance du comité préparatoire, assurant que le gouvernement n'interviendrait ni dans ses travaux ni dans la conduite du dialogue. Il a exhorté l'opposition à saisir cette occasion pour présenter ses visions, estimant que le consensus national est essentiel pour mettre fin à la guerre, arrêter l'effusion de sang et rétablir la stabilité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également déploré que l'hésitation politique et l'inachèvement des institutions de l'État aient contribué à compliquer la crise. Le Conseil suprême des nazirates des Beja a exprimé sa disponibilité à soutenir les démarches du comité et a demandé une visite dans ses régions afin d'élargir la participation populaire au dialogue.