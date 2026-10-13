Soudan: Agar examine avec le CICR ses activités humanitaires au pays

13 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le vice-président du Conseil Souverain de Transition, Malik Agar a examiné avec le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Soudan, Lorenzo Caravaggi, les activités de l'organisation dans les domaines de la santé, de la formation et de l'approvisionnement en eau potable.

Malik Agar a réaffirmé le soutien du gouvernement aux activités du CICR, soulignant la nécessité de préserver leur caractère humanitaire, à l'écart des agendas politiques et de toute ingérence extérieure, afin de servir la population soudanaise.

De son côté, Lorenzo Caravaggi a salué le soutien et les facilités accordés par le gouvernement soudanais et les organismes concernés aux activités de la délégation.

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