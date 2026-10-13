Soudan: Le pays et l' Allemagne examinent le renforcement de leur coopération

13 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohieddin Salem s'est entretenu lundi avec le chargé d'affaires allemand au Soudan, Philipp Wendel, des moyens de renforcer les relations bilatérales et de la contribution de l'Allemagne aux efforts de reconstruction du pays après les destructions causées par la guerre.

Le ministre a souligné l'importance du dialogue direct pour clarifier les circonstances et les enjeux du conflit. Il a affirmé que la guerre opposait les forces armées et le peuple soudanais, d'une part, aux groupes de mercenaires intégrés aux Forces de soutien rapide (FSR), d'autre part, précisant que ces groupes représenteraient 70 % de la milice.

Les échanges ont également porté sur les perspectives de renforcement des relations soudano-allemandes et d'élargissement de la coopération bilatérale, ainsi que la contribution de l'Allemagne aux projets de reconstruction et à la réhabilitation des infrastructures détruites par la guerre.

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