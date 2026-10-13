Tunisie: Le pays condamne les attaques contre l'Arabie saoudite

Tunis — La Tunisie a fermement condamné les attaques répétées ayant visé plusieurs installations et infrastructures vitales et civiles en Arabie saoudite, pays frère, ainsi que les pertes humaines et matérielles considérables qui en ont résulté.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, ces agressions constituent "une violation flagrante et grave" de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume, mettant en péril sa sécurité, sa stabilité et ses ressources.

Face à ces agressions, la Tunisie a réitéré sa pleine solidarité avec l'Arabie saoudite, exprimant son soutien aux efforts déployés par ce pays frère en vue de protéger sa sécurité, sa stabilité et son intégrité territoriale.

Tout en réaffirmant son rejet catégorique de ces agressions, qualifiées de violation flagrante du droit international et de menace pour la sécurité et la stabilité de la région arabe, la Tunisie a appelé à la sagesse et à la retenue, à privilégier le dialogue pour résoudre les différends par des voies pacifiques, et à soutenir les initiatives d'apaisement et de désescalade.

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Elle a également appelé à éviter toute forme d'escalade afin de préserver la paix régionale et internationale et de faire déjouer les plans et "arrangements" visant à semer la discorde et à déstabiliser la région.