Mauritanie: Naha Mint Mouknass, l'inamovible égérie de l'attelage gouvernemental

Ministre depuis une vingtaine d'années sous tous les régimes, Naha Mint Mouknass demeure une figure emblématique dont l'ascension fait autorité. Elle quitte le département de l'Urbanisme, l'Habitat et l'Aménagement du Territoire, pour celui de la Santé et des Affaires Sociales dans le gouvernement Ould DJAY II, accouché sous pression et né du scandale suscité par une gigantesque panne d'électricité qui a touché 1,5 millions de personnes à Nouakchott, fin Août 2026.

Fille de Hamdi Ould Mouknass, diplomate le plus brillant de l'histoire de la Mauritanie, président-fondateur de l'Union pour la Démocratie et le Progrès (UDP) et ministre des Affaires Étrangères sous le régime de Moctar Ould Daddah, Naha Mint Mouknass est une femme politique qui a traversé tous les régimes depuis le début du processus démocratique, sans jamais disparaître. Un conte de fées suit son ombre. Son parcours ministériel de plus de 20 ans, qui accompagne les magistères de Maayoua Ould Sid'Ahmed Taya, Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, Mohamed Ould Abdel Aziz et Mohamed Ould Cheikh- El Ghazouani est l'un des plus prégnants de la vie politique et institutionnelle de Mauritanie.

Née le 10 Mars 1969 à Nouakchott, au sein d'une famille originaire de Nouadhibou - cité minière, portuaire et grande métropole du Nord de la Mauritanie -, diplômée de l'Institut Supérieur de Gestion de Paris en 1995, elle rentre au bercail après un stage au Crédit Commercial de France et entame une carrière dans le Privé, à la représentation de la multinationale Coca Cola à Nouakchott. Un passage de courte durée.

Flamme étincelante des origines

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Habitée par la flamme des origines, cette fille du président de l'UDP apparait subitement sur le devant de la scène médiatique nationale en Janvier 1995, suite à l'arrestation de plusieurs leaders de l'opposition (Ahmed ould Daddah, Hamdi Ould Mouknass, Messaoud Ould Boulkheïr), embastillés par le régime de Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya et déportés à l'intérieur de la Mauritanie, après les «Émeutes du Pain».

C'est une déclaration de cette jeune dame, sur les antennes de RFI, qui alerte l'opinion nationale et internationale. À 31 ans, Naha Mint Mouknass franchit un palier stratégique dans son parcours politique, en prenant la tête de l'UDP, devenant la seule femme cheffe de parti en Mauritanie et la deuxième chargée d'une telle fonction dans le monde arabe.

Aux commandes de plusieurs départements ministériels stratégiques

Elle est nommée ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération entre 2009 et 2011, sous le régime de Mohamed Ould Abdel Aziz. Ce statut au sein du gouvernement peut être perçu comme un énorme coup d'éclat, la mauritanienne étant la seule femme du monde arabe à assumer des fonctions aussi prestigieuses dans le domaine de la diplomatie.

Élue député en 2013, la présidente de l'UDP a également occupé le fauteuil de plusieurs départements ministériels sous le magistère de Mohamed Cheikh El- Ghazouani : ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme où elle a piloté les négociations entre la Mauritanie et la Communauté Économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), pour la conclusion d'un accord d'association ; ministre des Affaires Sociales de l'Enfance et de la Famille ; ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement ; ministre conseillère en charge des dossiers sensibles concernant l'Afrique.

Petit break de 2023 à 2024. De nombreux observateurs suggèrent l'idée d'une fin de parcours. Une grille de lecture dont l'absence de nuances commence à apparaître à travers l'élection de Sidi Ould Tah à la tête de la Banque Africaine de Développement (BAD). Un événement à l'occasion du duquel la belle dame au visage toujours souriant a été très visible dans les coulisses des bureaux au bord de la lagune des pêcheurs ébriés et autour de l'hôtel Ivoire.

Dans la foulée de cette victoire diplomatique de la Mauritanie, la présidente de l'UDP, dont le parti représente la deuxième force politique de la coalition majoritaire, après l'INSAF, avec le deuxième contingent de députés à l'Assemblée nationale, opposition et majorité confondues, fait son retour au gouvernement le 18 Septembre 2025. Elle y est nommée ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire.

Naha Mint Mouknass vient donc de quitter ce département, pour retrouver un fauteuil déjà occupé par le passé, le ministère de la Santé et des Affaires Sociales. Une présence constante, une longévité dont le secret réside dans la solidité du socle de députés, maires, élus régionaux et municipaux de l'UDP, avec une forte présence dans la vallée du fleuve Sénégal.