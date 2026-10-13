Madagascar: Le changement, c'est maintenant

13 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R

Après les nouvelles séries L, S, OSE au baccalauréat, initialement prévues pour être appliquées sans changement dès la session 2027 puis faire l'objet d'une transformation des anciennes séries A, C, D en options, c'est cette fois le programme éducatif dans son ensemble qui emprunte la même « voie transitoire » avant la phase de généralisation.

Le changement, c'est maintenant

La déclaration conjointe du Ministère de l'Éducation Nationale (MEN) et de la plateforme des Directions Nationales de l'Enseignement Privé (DNEP), hier, revient sur l'application de la généralisation du nouveau programme d'études (PE) dès cette année. À la place, on donne le choix aux établissements d'enseignement privé de suivre le PE ou de rester sur le programme scolaire (PS) sur lequel ils ont basé leur enseignement jusqu'à présent.

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Ce, en attendant l'issue de la concertation sur la revue du contenu du PE. Autrement dit, les établissements scolaires privés sont autorisés à continuer à suivre le PS ou à appliquer le PE, déjà en vigueur dans l'enseignement public, jusqu'à la mise en place d'un programme éducatif unique, fruit d'une concertation entre le privé et le MEN. La démarche conduit, à titre d'exemple, à proposer au Brevet d'études du premier cycle (BEPC) deux sujets d'examen, issus du PE d'une part, et du PS tenant compte des options A et B, d'autre part.

Le conclave prévu prochainement entre les techniciens du MEN et ceux issus de l'enseignement privé permettra-t-il de mettre tout le monde d'accord ? Jusqu'à présent, la question du PE divise. L'objectif est d'en faire un document fédérateur qui permettra enfin au programme d'enseignement à Madagascar d'évoluer.

Car il est vrai qu'il est grand temps que l'éducation évolue dans le pays. Une évolution qui pourrait passer par quelques ratés, quelques grincements, comme tout changement. L'ancien programme scolaire, dont la désuétude s'était cristallisée autour du fameux chapitre du « criquet » en primaire (ce temps est heureusement révolu !), illustre la nécessité d'une réforme de fond dans l'éducation : du programme scolaire au système éducatif tout entier, pour que le savoir puisé sur les bancs de l'école soit à la hauteur des exigences d'une évolution plus globale où le vent du changement ne cesse de souffler. Il n'est jamais trop tard pour commencer.

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