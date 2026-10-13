Madagascar: Assainissement de la capitale - 1 000 personnes mobilisées chaque jour

Mille personnes participent chaque jour aux opérations de nettoyage dans la capitale, dans le cadre du programme « Tanàna madio miaraka @ Orange », ce qui signifie littéralement « Une ville propre avec Orange ». Initiée par Orange Madagascar, cette opération concerne le balayage des rues, le curage des canaux et la collecte des déchets.

Collecte

Les équipes de nettoyage invitent les habitants à remettre les déchets plastiques, les piles, les batteries usagées, les vieux téléphones portables et les déchets organiques. Les abonnés peuvent aussi s'inscrire aux opérations par l'intermédiaire de l'application Max it. Des bonus d'appels et d'Internet leur sont proposés en contrepartie de leur participation.

Déploiement

Après les opérations de samedi à la gare routière d'Ambodivona, à Saint-Antoine, Andravoahangy, Mahavoky, Besarety et La Rotonde, les équipes sont intervenues lundi autour de Rasalama, vers la station Shell Ankadifotsy et Andravoahangy. Le périmètre du CENHOSOA, à Soavinandriana, et l'axe reliant Ampasapito à Nanisana ont également été concernés. Le programme prévoit aussi de sensibiliser les habitants au tri des déchets dans chaque fokontany.