Madagascar: Pety Rakotoniaina contre Rivo Rakotovao - Les soutiens de Michaël Randrianirina se déchirent

En déplacement dans le Sud-Est le week-end dernier, Pety Rakotoniaina, député d'Ikalamavony, s'en est pris ouvertement à Rivo Rakotovao, président national du parti HVM.

Une passe d'armes entre deux personnalités pourtant ralliées au pouvoir actuel, sur fond de rivalités politiques et de querelles autour de l'opportunisme. Et les divergences s'exposent au grand jour au sein des soutiens du régime de Michaël Randrianirina. « Si le parti HVM ne parvient plus à rassembler des partisans, qu'il entre dans le VFM.

Et que Rivo Rakotovao cesse d'attaquer le VFM à la télévision et à la radio », a lancé Pety Rakotoniaina lors de sa sortie publique du week-end dernier dans la région du Sud-Est. Une attaque directe contre le patron du HVM, qui met en lumière les tensions entre des acteurs politiques pourtant réunis autour du régime de Michaël Randrianirina.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Derrière cette confrontation se dessine, en effet, une bataille d'influence entre deux formations qui affichent leur soutien au pouvoir, mais divergent sur les trajectoires politiques et les motivations de certains ralliements. Figure parmi les fondateurs de la plateforme Vondrona ho an'ny Fihavaozana Madagasikara (VFM), Pety Rakotoniaina est au coeur d'une recomposition politique qui a suivi la chute d'Andry Rajoelina. Cette plateforme rassemble des députés qui avaient auparavant soutenu l'ancien président au sein de la coalition IRMAR. Après la destitution d'Andry Rajoelina, les élus membres du VFM ont tourné casaque et ont rompu avec leur ancienne alliance pour apporter leur soutien à Michaël Randrianirina.

Cette volte-face leur vaut toutefois de vives critiques. Les partisans d'Andry Rajoelina les qualifient de « traîtres », tandis que certains soutiens du régime actuel les accusent d'opportunisme. Le parcours politique de Pety Rakotoniaina est lui-même régulièrement associé à ces changements d'alliance. En défendant le VFM et en invitant le HVM à rejoindre sa plateforme, le député d'Ikalamavony semble ainsi vouloir consolider la place de son regroupement dans le nouvel échiquier politique.

Le HVM de Rivo Rakotovao, quant à lui, revendique un parcours différent. Contrairement au groupement de Pety Rakotoniaina, qui est décidément très habile à suivre le sens de la girouette politique, le parti s'était opposé au régime d'Andry Rajoelina. Le HVM a soutenu, dès les premières heures, le mouvement de septembre et octobre 2025, qui a conduit à l'avènement du pouvoir actuel. Le HVM se montre alors particulièrement critique envers les acteurs politiques qui ont rejoint Michaël Randrianirina après la chute de l'ancien régime. Une position qui explique, au moins en partie, les frictions avec les responsables du VFM.

Sensible

Le désaccord dépasse donc une simple querelle de personnes. Il renvoie à une question sensible pour les nouvelles autorités : quelle place accorder aux anciens alliés d'Andry Rajoelina qui ont changé de camp après son départ ? Entre ceux qui revendiquent leur opposition antérieure et ceux qui ont rallié le nouveau pouvoir, la bataille de légitimité est engagée.

Dans la foulée, Michaël Randrianirina garde ses distances. Au milieu de ces tiraillements, Michaël Randrianirina refuse, pour sa part, de trancher entre ses soutiens. En déplacement à Brickaville le week-end dernier, il a tenu à rappeler qu'il n'imposait aucune adhésion à son régime. « Je ne force personne à me soutenir, mais je ne m'oppose pas non plus à ceux qui veulent me soutenir », a-t-il déclaré. Une posture de neutralité qui laisse les différentes formations politiques régler publiquement leurs différends.