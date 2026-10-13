La lutte contre la corruption devrait commencer au sommet de l'État. C'est ce que défend Antoine Rajerison, qui attire également l'attention sur les dérives liées aux procédures de réengagement militaire et sur les conséquences qu'elles auraient pour certains citoyens. Avec un président de la République, un Premier ministre et des conseillers issus des rangs de l'armée, les dirigeants sont appelés à faire preuve d'exemplarité. Pour Antoine Rajerison, il ne suffit pas d'afficher une volonté de changement : encore faut-il que celle-ci se traduise dans les actes.

L'assainissement devrait ainsi commencer au sein même de l'entourage des dirigeants, avant de prétendre instaurer une gouvernance exemplaire. Une exigence qui, selon lui, ne peut se satisfaire de simples déclarations. Les procédures de réengagement militaire constituent un autre point soulevé par Antoine Rajerison. Selon lui, des citoyens se retrouvent en difficulté financière, ce qui les pousse à vendre leurs zébus et leurs parcelles agricoles.

Or, ces sacrifices ne les mettent pas nécessairement à l'abri, certains étant ensuite victimes d'escroqueries et perdant leurs biens. Une situation qui soulève des interrogations quant à la protection des personnes concernées et aux mesures à prendre pour mettre un terme à ces pratiques.

Uniforme militaire

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Pour lui, « ni les galons ni les fonctions occupées ne devraient soustraire quiconque à ses responsabilités », insiste-t-il. C'est dans cette optique qu'Antoine Rajerison rappelle que l'uniforme militaire est avant tout synonyme de devoir et de service à la Nation. Il ne saurait, en aucun cas, servir de couverture à des abus de confiance envers les citoyens.

La lutte contre la corruption, estime-t-il, doit donc s'appliquer sans distinction de rang ou de statut. Pour Antoine Rajerison, le véritable courage politique commence par l'assainissement de son propre camp. Autrement dit, les dirigeants sont appelés à appliquer à leur entourage les exigences qu'ils entendent imposer au reste de la société. Reste à savoir si cette volonté d'exemplarité se traduira par des actes concrets.