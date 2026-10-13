Madagascar: Ankadikely - Un septuagénaire succombe après avoir été roué de coups

Un homme de 72 ans est décédé à son domicile après une violente agression survenue le 4 octobre à Ambohitraina. Son gendre n'a informé les gendarmes de son décès que six jours plus tard. Le suspect, âgé de 71 ans, a été interpellé.

Une altercation entre deux hommes a viré au drame à Ambohitraina, dans la commune d'Ankadikely, district d'Antananarivo-Avaradrano. Le dimanche 4 octobre 2026, vers midi, un homme de 72 ans aurait été violemment agressé par un autre homme alors qu'il rentrait de la prière. Selon les premiers éléments rapportés par la gendarmerie, son agresseur présumé lui aurait d'abord lancé une sandale.

Lorsque la victime lui a demandé des explications, il lui aurait jeté une brique au niveau du flanc, avant de le rouer de coups et de lui piétiner le ventre alors qu'il se trouvait à terre. Des personnes présentes sur les lieux seraient intervenues pour mettre fin à l'agression. À la suite de cette attaque, la victime s'est rendue au centre hospitalier de référence de district (CHRD) d'Anosy-Avaratra pour recevoir des soins. Faute de moyens financiers, elle n'aurait cependant pas poursuivi son traitement et serait rentrée chez elle, à Ambohitraina. Elle y est décédée des suites de ses blessures.

Suspect interpellé

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Le samedi 10 octobre, vers 14 heures, soit six jours après l'agression, le gendre de la victime a informé les gendarmes de la brigade d'Ankadikely du décès. Ces derniers se sont rendus sur place, accompagnés d'un médecin du CSB II d'Ankadikely et du chef du fokontany, pour procéder aux constatations. La dépouille a ensuite été remise à la famille. Le suspect a été interpellé à la suite de ce signalement. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d'établir les responsabilités.