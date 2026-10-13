Madagascar: Ivato - 365 g d'or dissimulés dans les poignées d'une valise

Près de 2,9 kg d'or saisis en une semaine aux aéroports d'Ivato et de Nosy-Be La lutte contre le trafic illicite d'or se poursuit à Madagascar. En l'espace d'une semaine, 2,865 kg d'or destinés à une exportation clandestine ont été saisis aux aéroports internationaux d'Ivato et de Nosy-Be, selon les informations communiquées par le ministère des Mines.

À Ivato, les contrôles ont permis de découvrir 365 g d'or soigneusement dissimulés dans les poignées d'une valise. Cette méthode de dissimulation visait à faire passer le métal précieux inaperçu lors des vérifications aéroportuaires. À Nosy-Be, les douaniers ont, de leur côté, intercepté 2,5 kg d'or. Ces deux saisies illustrent la persistance des tentatives d'exportation clandestine de l'or malgache.

Les exportations légales en hausse

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Parallèlement au renforcement des contrôles, les autorités mettent en avant les résultats enregistrés dans le circuit légal. En seulement dix jours, le volume des exportations régulières d'or déclaré auprès du Guichet unique d'exportation a dépassé celui enregistré sur l'ensemble de l'année 2025. Le ministère des Mines fait également état de plus de 350 millions d'ariary de ristournes collectés auprès du Guichet unique Mines.

À travers ces mesures, les autorités entendent maintenir la pression sur les réseaux impliqués dans le commerce illicite de l'or, tout en facilitant les exportations régulières et le rapatriement des devises. La régularisation des petites exploitations aurifères ainsi que la sensibilisation des communes figurent également parmi les actions engagées pour mieux encadrer la filière et renforcer la traçabilité de l'or produit à Madagascar.