Madagascar: ADEMA - Renforcement de compétences des agents AFIS

La société d'État ADEMA (Aéroports de Madagascar) a entrepris de renforcer les compétences de ses agents AFIS (Aerodrome Flight Information Service). Sur un effectif total de 35 agents, une première vague de 17 personnes a obtenu une certification à l'issue d'une formation de 15 jours dispensée par l'École nationale de l'aéronautique et de la météorologie (ENAM). Les modules de formation ont porté principalement sur la sécurité et la sûreté aériennes, dans le but de protéger la vie des passagers, du personnel au sol et des équipages, ainsi que sur la gestion des urgences en cas d'incident aéronautique.

Garantir la sécurité

Les agents AFIS sont également chargés de l'exploitation, de la maintenance et du contrôle du système de balisage lumineux des pistes afin de sécuriser les vols de nuit, ainsi que de la transmission en temps réel des données de sécurité aux pilotes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La relance de ces formations certifiantes au profit de nos agents témoigne d'une amélioration de la santé financière et de la gouvernance de l'ADEMA. L'objectif est de les mettre à niveau pour suivre l'évolution technologique tout en respectant les normes internationales, afin de garantir la sécurité absolue des passagers ainsi que du personnel au sol et à bord », a déclaré le Directeur général de cette société d'État, Andrianiaina Jean Germain.

Par ailleurs, 15 nouvelles recrues bénéficieront d'une formation de trois mois pour assurer leur intégration. L'ensemble de ces compétences sera déployé à travers le réseau des 56 aéroports sous la gérance de l'ADEMA.

Enfin, une extension des infrastructures aéroportuaires est prévue afin de permettre à un aéroport du Sud d'accueillir des vols long-courriers sans passage obligatoire par l'aéroport d'Ivato. Le ministère de tutelle encourage une telle initiative pour assurer la fluidité de la circulation aérienne. Navalona R.