Madagascar: ADEMA - Renforcement de compétences des agents AFIS

13 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)

La société d'État ADEMA (Aéroports de Madagascar) a entrepris de renforcer les compétences de ses agents AFIS (Aerodrome Flight Information Service). Sur un effectif total de 35 agents, une première vague de 17 personnes a obtenu une certification à l'issue d'une formation de 15 jours dispensée par l'École nationale de l'aéronautique et de la météorologie (ENAM). Les modules de formation ont porté principalement sur la sécurité et la sûreté aériennes, dans le but de protéger la vie des passagers, du personnel au sol et des équipages, ainsi que sur la gestion des urgences en cas d'incident aéronautique.

Garantir la sécurité

Les agents AFIS sont également chargés de l'exploitation, de la maintenance et du contrôle du système de balisage lumineux des pistes afin de sécuriser les vols de nuit, ainsi que de la transmission en temps réel des données de sécurité aux pilotes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La relance de ces formations certifiantes au profit de nos agents témoigne d'une amélioration de la santé financière et de la gouvernance de l'ADEMA. L'objectif est de les mettre à niveau pour suivre l'évolution technologique tout en respectant les normes internationales, afin de garantir la sécurité absolue des passagers ainsi que du personnel au sol et à bord », a déclaré le Directeur général de cette société d'État, Andrianiaina Jean Germain.

Par ailleurs, 15 nouvelles recrues bénéficieront d'une formation de trois mois pour assurer leur intégration. L'ensemble de ces compétences sera déployé à travers le réseau des 56 aéroports sous la gérance de l'ADEMA.

Enfin, une extension des infrastructures aéroportuaires est prévue afin de permettre à un aéroport du Sud d'accueillir des vols long-courriers sans passage obligatoire par l'aéroport d'Ivato. Le ministère de tutelle encourage une telle initiative pour assurer la fluidité de la circulation aérienne. Navalona R.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.