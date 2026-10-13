Madagascar: Financement climatique - Nos ambitions économiques dévoilées aux grands bailleurs en Thaïlande

À Bangkok, Madagascar a présenté son Plan de prospérité climatique devant les grandes institutions financières internationales. Le ministre de l'Économie et des Finances a défendu une stratégie associant résilience, transformation économique et mobilisation des investissements.

Madagascar entend transformer sa vulnérabilité climatique en levier de développement économique. C'est le message porté hier, 12 octobre, par le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison, lors du 17e Dialogue ministériel du V20, organisé à Bangkok, en marge des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale.

Devant les représentants des pays vulnérables, des institutions financières internationales et des partenaires au développement, le ministre a officiellement présenté le Plan de prospérité climatique (Climate Prosperity Plan, ou CPP) de Madagascar, adopté le 12 août dernier. Confrontée en moyenne à trois ou quatre cyclones chaque année, la Grande Île voit régulièrement ses ressources budgétaires absorbées par la réparation des dégâts, au détriment des investissements productifs. Face à cette situation, le gouvernement entend désormais anticiper plutôt que subir les catastrophes.

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Le plan repose notamment sur l'industrialisation verte, la sécurité énergétique et alimentaire, la résilience des communautés, le développement des entreprises et la préservation de la biodiversité. Selon les projections présentées, sa mise en oeuvre pourrait porter le PIB réel à un niveau supérieur de 51% au scénario tendanciel d'ici à 2050.

Des ambitions économiques chiffrées

L'intervention malgache ne s'est pas limitée aux enjeux environnementaux. Le ministre a également présenté l'articulation du CPP avec le Plan de redressement économique 2027-2028, destiné à produire des résultats à plus court terme. Élaboré en concertation avec le secteur privé, ce programme privilégie quatre secteurs porteurs : l'agro-industrie, le tourisme, le numérique et le textile.

L'amélioration du climat des affaires, la prévisibilité fiscale et le développement des énergies renouvelables, notamment hydroélectriques, doivent accompagner cette transformation. Les objectifs annoncés sont ambitieux : une croissance économique de 5,1% en 2027, puis d'environ 7% en 2028, avec la création attendue de 10 000 emplois dès la première année et un triplement de ce volume l'année suivante.

Sur le volet environnemental, Madagascar prévoit également la création de vingt nouvelles aires protégées, portant la superficie totale sous protection à environ 9,4 millions d'hectares. Pour le ministre, les réformes engagées aujourd'hui doivent permettre de préparer les projets susceptibles d'attirer demain les capitaux internationaux, tout en consolidant la stabilité économique du pays.

Un appel aux investisseurs internationaux

Cette présentation intervient dans un contexte où les pays vulnérables réclament une profonde réforme des mécanismes de financement du développement. Sous la présidence de la Première ministre de la Barbade, Mia Amor Mottley, les discussions ont notamment porté sur le Pacte V2V, destiné à améliorer les conditions des prêts concessionnels, et sur le futur Fonds Lifeline, doté d'un objectif initial de capitalisation de 500 millions USD.

Le ministre malgache a invité les banques de développement, les partenaires techniques et les investisseurs privés à accompagner la concrétisation des projets nationaux. Saluant cette initiative, la présidence du V20 a exhorté les partenaires internationaux à traduire cet appel en investissements concrets. Aucun financement spécifique n'a toutefois été annoncé pour Madagascar à ce stade.