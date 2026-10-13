Madagascar: BEPC - Deux sujets d'examen au choix pour les candidats

Les candidats au BEPC composeront sur deux sujets distincts selon le programme suivi, ancien ou nouveau, conformément à l'accord conclu entre le ministère et les écoles privées, hier.

Un vent de concertation souffle sur l'éducation nationale. À la suite d'une rencontre cruciale entre le ministère de l'Éducation nationale (MEN) et les représentants des établissements scolaires privés, une série de décisions majeures a été adoptée hier pour garantir la qualité d'instruction des élèves malgaches. Au coeur de cette entente figure l'alignement progressif de tous les établissements sur le Programme scolaire (PS) et le Programme d'études (PE).

Pour le BEPC, la confection des sujets d'examen sera assurée par le MEN. Pour la session 2027, il y aura deux sujets au choix : l'un pour les établissements scolaires qui appliquent le PS, c'est-à-dire l'ancien programme, et l'autre pour les établissements qui ont opté pour le PE, avec l'introduction de nouvelles matières comme l'art, l'éducation civique... Le nombre de sujets à imprimer se fera en fonction du nombre de candidats inscrits dans ces deux programmes. L'option A et B sera également maintenue pour le PS.

Organisation

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Pour fluidifier cette transition, une démarche en trois phases a été convenue afin que les écoles privées bénéficient d'une période d'adaptation souple. Un conclave réunira prochainement les techniciens du ministère et du secteur privé afin d'établir une feuille de route commune pour l'amélioration continue des enseignements.

Examens

Concernant les examens officiels, des dispositions claires ont été établies. Pour le CEPE, les sujets seront élaborés conjointement par le ministère et le privé. Pour le baccalauréat, les consignes conjointes du MESUPRES et du ministère de tutelle seront strictement respectées.