Madagascar a pris part à la nouvelle édition de « Fruit Attraction » 2026, le plus grand salon international des fruits et légumes en Europe, qui s'est tenu pendant trois jours à l'IFEMA de Madrid, en Espagne.

L'événement a rassemblé plus de 2 000 professionnels venus de 145 pays afin de mettre en avant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des produits frais, l'agriculture intelligente et numérique, les innovations technologiques post-récolte ainsi que le contrôle qualité. À cette occasion, cinq sociétés malgaches exportatrices de litchi ont présenté à leurs partenaires internationaux les efforts engagés pour améliorer durablement la qualité de ce fruit emblématique, tout en affirmant leur démarche de responsabilisation de la filière.

Le modèle « Sustainable Community », initié par Faly Rasamimanana, PDG du groupe Faly Export et participant au salon, y a été particulièrement mis en avant. Il s'agit d'un système de développement durable et inclusif qui intègre les communautés de producteurs dans la chaîne de valeur internationale, tout en améliorant leur qualité de vie et en préservant l'environnement grâce à des actions concrètes de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

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Séduite par cette initiative, une société multinationale basée en Europe s'est engagée à acheter 1 000 tonnes de litchi calibré et de haute qualité auprès de ces cinq exportateurs, au profit des producteurs locaux. Faly Rasamimanana a précisé, lors d'une entrevue avec la presse, que ce débouché a été concrétisé grâce à l'intervention du consultant international Bernard Teboul, principal partenaire et metteur sur le marché dans la mise en oeuvre de ce modèle.

Bien que le litchi malgache soit reconnu depuis longtemps pour ses qualités gustatives exceptionnelles, le pays n'exportait jusqu'ici que des produits classés « tout-venant ». Cette situation a entraîné une sous-évaluation du fruit et la baisse de son cours sur le marché international. Désormais, les différents acteurs de la filière s'unissent pour redorer l'image de l'origine Madagascar et faire du pays une référence mondiale en matière de responsabilité sociétale et environnementale.

Pour atteindre cet objectif, les cinq sociétés exportatrices ont élaboré une politique qualité inclusive impliquant directement les producteurs, les transporteurs, la région Atsinanana, ainsi que les communes et les fokontany concernés, afin de responsabiliser chaque maillon et de récompenser les résultats collectifs.

Transparence totale

Sur le terrain, trois ONG et plus de 90 personnes sont mobilisées aux côtés des responsables locaux pour renforcer le contrôle de proximité, veiller au respect des normes et suivre les bonnes pratiques dès les zones de production. L'évaluation sociale et environnementale, ainsi que le respect des engagements de chaque partie, font également l'objet d'un suivi rigoureux.

Le principe repose sur l'autocontrôle et l'autodiscipline, tout en valorisant et en accompagnant les communautés responsables. En parallèle, le promoteur du système « Sustainable Community » s'engage à transmettre en temps réel l'ensemble des données de suivi grâce à l'application digitale « Holy Appli ». Cet outil digital garantit une transparence totale, une bonne gouvernance et une traçabilité précise de la qualité du litchi, depuis le verger jusqu'aux consommateurs finaux.

Fonds commun

Par ailleurs, ces exportateurs de litchi s'engagent à soutenir des actions concrètes destinées à améliorer les conditions de vie des producteurs, et ce, en collaboration avec les autorités locales à tous les niveaux. Ils ont déjà contribué à l'installation d'infrastructures d'eau potable, à la pose de lanternes pour la sécurité nocturne, à la sensibilisation aux règles d'hygiène, à la distribution de semences maraîchères pour la sécurité alimentaire, ainsi qu'à la construction de latrines pour éviter la défécation à l'air libre.

Le programme prévoit également la mise en place de pharmacies communautaires et l'accès aux soins de santé, des actions de formation, la scolarisation des enfants, la promotion d'activités génératrices de revenus et la préservation des ressources naturelles au profit des producteurs et de leurs familles. « Un fonds commun, alimenté par une partie des bénéfices issus de l'exportation de litchi, sera mis en place pour financer ces activités. Une telle initiative contribuera à la promotion de l'agritourisme et au développement d'une croissance durable et inclusive », a conclu le promoteur du système.