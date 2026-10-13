Madagascar: Catastrophes naturelles - Dix ans d'anticipation, pour quels résultats ?

Depuis 2016, Madagascar développe des mécanismes pour intervenir avant que les cyclones, les sécheresses et les inondations ne frappent. Dix ans plus tard, les dispositifs d'alerte et de coordination se sont renforcés.

Dix années d'expérience dans les actions anticipatoires ont permis à Madagascar de développer progressivement ses capacités de préparation aux catastrophes naturelles. Systèmes d'alerte précoce, mécanismes de déclenchement des interventions, coordination des acteurs et dispositifs de financement figurent parmi les avancées enregistrées depuis 2016.

Ces acquis ont été examinés lors d'une rencontre nationale organisée du 6 au 8 octobre 2026 à Antananarivo, sous l'impulsion notamment du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) et du Programme alimentaire mondial (PAM).

Réels

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Si les dispositifs existent bel et bien, leur efficacité doit se mesurer aux résultats obtenus sur le terrain. Combien de ménages ont pu protéger leurs biens avant un cyclone ? Combien d'agriculteurs ont bénéficié d'une assistance avant une sécheresse ? Dans quelle mesure les interventions anticipées ont-elles réduit les pertes et les besoins d'assistance d'urgence ? Autant d'indicateurs nécessaires pour apprécier la portée réelle de cette décennie d'efforts.

Mesurables

Le bilan reste toutefois confronté à plusieurs difficultés reconnues par les acteurs du dispositif. Entre autres, l'accès à des données fiables, la couverture des systèmes d'alerte, la disponibilité des financements et les capacités d'intervention des communautés locales. La rencontre récemment organisée à Antananarivo devait notamment permettre de capitaliser les expériences, d'actualiser le cadre opérationnel et de définir une feuille de route pour 2026-2030.

L'enjeu des prochaines années sera donc de dépasser le renforcement des mécanismes institutionnels pour démontrer leur efficacité auprès des populations exposées. Car, en effet, la réussite de l'anticipation ne se mesure pas uniquement au nombre d'alertes émises, mais surtout aux pertes évitées et aux moyens de subsistance préservés.