Madagascar sera de nouveau présent sur l'échiquier mondial. Huit jeunes talents malgaches défendront les couleurs nationales lors du Championnat du monde d'échecs des jeunes de la FIDE, prévu du 13 au 21 octobre 2026 à Roquetas de Mar, en Espagne. La délégation malgache sera engagée dans plusieurs catégories, de U7 à U17, aussi bien chez les garçons que chez les filles.

Les espoirs reposeront notamment sur Tsiory Felix Rakotomalala (U7 Open), Nehemiah Rasolondraibe (U9 Open), Mboahangy Jude Fortune Rarivoson (U11 Open) et Melody Grace Rasolondraibe (U11 Filles). Andrianina Rakotomalala évoluera en U13 Open, tandis que Andriatendry Manjakasoa Radavidson représentera la Grande île chez les U15 Open. Du côté féminin, Mika Nomenjanahary Razanampiakarana sera alignée en U15 Filles et Andriamanantsoa Tafita Tsiaro Ny Aina en U17 Filles.

La délégation est conduite par Haritantely Rasolondraibe Andriamandratosoa. Un parent a également accompagné le groupe, la majorité des participants étant encore très jeunes. « Mon objectif est de décrocher un titre dans une compétition internationale, et pourquoi pas devenir champion du monde. Je m'entraîne entre une et trois heures par jour depuis l'âge de cinq ans », confie Jude Fortune Rarivoson, représentant malgache et déjà champion de Madagascar dans sa catégorie.

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Sacrifice

Derrière cette aventure internationale se cache toutefois un important sacrifice financier. Malgré des demandes de subvention adressées aux autorités compétentes depuis plusieurs mois, les familles affirment n'avoir obtenu aucun appui. Les frais de participation, notamment les billets d'avion, l'hébergement et les dépenses liées au déplacement, ont été entièrement pris en charge par les parents.

Heureusement, des personnes de bonne volonté sur place ont apporté leur soutien, notamment pour l'accueil et l'hébergement. « Toutes les démarches administratives ont été effectuées dans les délais et conformément aux procédures. Pourtant, nos sollicitations sont restées sans suite. Nous remercions sincèrement les généreux soutiens qui nous ont tendu la main, car sans eux, ce déplacement n'aurait tout simplement pas été possible », expliquent les accompagnateurs.