Madagascar: Haltérophilie - Éric Andriantsitohaina tire la sonnette d'alarme

De retour au pays hier, la délégation malgache engagée aux Championnats d'Afrique jeunes et juniors de Mostaganem, en Algérie, a été accueillie avec le sentiment du devoir accompli. Emmenés par leur entraîneur Éric Herman Andriantsitohaina, Tendry Tsiky Mahay Tia Rakotonoely et Voharimboninahitra Manjarisoa Tianatah Ralijaona ont porté haut les couleurs nationales en ramenant une impressionnante récolte de neuf médailles d'or.

La jeune prodige Tendry Tsiky Mahay Tia a dominé sa catégorie des moins de 49 kg en s'offrant six titres africains chez les jeunes et les juniors. Son compatriote Manjarisoa Ralijaona n'a pas été en reste, avec trois médailles d'or dans la catégorie des moins de 55 kg. Le jeune haltérophile a également marqué l'histoire de la compétition en établissant un nouveau record d'Afrique jeunes à l'épaulé-jeté grâce à une barre de 110 kg. À peine rentrée, Tendry Tsiky Mahay Tia a déjà les yeux tournés vers un objectif encore plus ambitieux.

Seule représentante de Madagascar en haltérophilie aux Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar, prévus du 30 octobre au 13 novembre, elle entend poursuivre sa préparation avec détermination.

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« Je me prépare depuis longtemps pour cette échéance. J'ai travaillé aussi bien sur le plan physique que mental afin d'être prête pour cette compétition. Je suis déterminée à donner le meilleur de moi-même lors de ces Jeux olympiques de la Jeunesse, qui constituent le plus grand rendez-vous de ma jeune carrière. Je vais continuer à m'entraîner avec encore plus d'intensité pour atteindre les objectifs que je me suis fixés », a confié la championne à son arrivée à Ivato. Même son de cloche chez Manjarisoa Ralijaona, qui regrette toutefois les difficultés auxquelles sont confrontés les haltérophiles malgaches.

« Nous sommes toujours prêts à nous battre pour défendre les couleurs nationales. Mais nous faisons face à un manque de moyens financiers et matériels. D'autres athlètes auraient pu intégrer la délégation, mais les ressources disponibles ne l'ont pas permis », a-t-il expliqué.

Face à cette situation, le coach national Éric Andriantsitohaina a lancé un appel aux autorités. « Depuis deux ans, l'haltérophilie rapporte régulièrement des résultats remarquables sur la scène internationale. Cette année encore, nos athlètes ont remporté six médailles d'or, quatre d'argent et quatre de bronze aux Championnats d'Afrique seniors en Égypte, avant de décrocher neuf médailles d'or en Algérie. Pourtant, ces performances n'ont toujours pas bénéficié de la reconnaissance qu'elles méritent. Nous demandons simplement que ces jeunes champions soient considérés à leur juste valeur, au même titre que tous les sportifs qui défendent le drapeau national », a-t-il déclaré. Un message fort après une nouvelle démonstration de talent de l'haltérophilie malgache, aujourd'hui parmi les disciplines les plus performantes du sport national.