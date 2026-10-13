Madagascar: Special Olympics Madagascar - 85 athlètes en piste pour les Jeux nationaux

Le stade d'Alarobia a accueilli, samedi, les Jeux nationaux de Special Olympics Madagascar, un rendez-vous placé sous le signe de l'inclusion et du dépassement de soi. Pas moins de 85 athlètes issus de sept ligues régionales ont répondu présents pour cette compétition réservée aux personnes en situation de handicap intellectuel.

Tout au long de la journée, les participants se sont affrontés dans quatre disciplines phares de l'athlétisme : le 100 m, le 800 m, le lancer de poids et le saut en longueur. Au-delà des performances sportives, l'événement a surtout mis en lumière le courage, la persévérance et la passion de ces sportifs, qui trouvent dans le sport un formidable vecteur d'épanouissement.

À travers cette initiative, Special Olympics Madagascar réaffirme sa mission de promouvoir l'inclusion sociale par l'activité physique et la compétition. Ces Jeux offrent aux athlètes l'opportunité de développer leurs capacités, de renforcer leur confiance en eux et de vivre pleinement l'expérience sportive.

L'échéance internationale est déjà dans toutes les têtes

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Selon le président de Special Olympics Madagascar, Monja Dinard, les représentants malgaches pour les Jeux mondiaux de 2027 à Santiago, au Chili, ont déjà été désignés. Les athlètes disposent désormais de six mois supplémentaires de préparation afin d'améliorer leur condition physique et d'aborder ce grand rendez-vous dans les meilleures conditions.

Prévue du 16 au 24 octobre 2027, cette compétition mondiale constituera une vitrine exceptionnelle pour les ambassadeurs malgaches du sport inclusif. Une nouvelle étape qui nourrit déjà de grandes ambitions pour la Grande île.