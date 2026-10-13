Madagascar: Musique - Juliette Magnevasoa en tournée française

La chanteuse d'origine malgache Juliette Magnevasoa poursuit sa tournée en France avec trois rendez-vous à retenir : Paris, le 29 octobre à l'Archipel ; Coustellet, le 21 novembre aux côtés d'Agathe Romane ; puis Nantes, le 26 janvier 2027, à la salle Paul-Fort. Des dates à noter également pour la communauté malgache de ces villes et de leurs environs.

Seule sur scène, accompagnée de sa guitare, elle défend une chanson folk intimiste, entre racines, exil et quête d'ancrage. Née à Madagascar et adoptée durant son enfance, elle a grandi au Pays basque, dans le sud-ouest de la France. Elle a ensuite écumé les scènes de cette région pendant près de dix ans, notamment au sein du duo basque « Pauline & Juliette », avant de se lancer dans une carrière solo avec le label « Les Rythmes Ruban ».

Elle a attiré l'attention d'artistes de renom tels que Francis Cabrel, Richard Bona, Gaby Moreno et Sian Pottok. Sa reprise d'une chanson d'Anne Sylvestre a dépassé les 1,8 million de vues. Lauréate 2026 de la Metronum Women Academy, elle prépare son premier album, dont la sortie est prévue en 2027.