Tunisie: CSS - Après Nabil Kouki, Tarek Salem quitte également le club

12 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le comité directeur du CS Sfaxien a annoncé, lundi, s'être séparé du directeur sportif Tarek Salem.

Plus tôt dans la journée, le club de la capitale du sud avait, également, annoncé dans un communiqué publié sur sa page officielle la résiliation à l'amiable du contrat de l'entraîneur Nabil Kouki et de tout le staff technique de l'équipe seniors de football.

Le club avait précisé que la composition du nouveau staff technique sera annoncée ultérieurement.

La formation sfaxienne qui s'est inclinée, samedi à Sfax, face au PS Sakiet Eddaier (0-1) pour le compte de la 5e journée, occupe la 6e place du classement de la Ligue 1 avec 8 points.

Les coéquipiers de Ali Maaloul s'apprêtent à disputer, samedi prochain à Abidjan, le match aller du deuxième tour préliminaire de la coupe de la Confédération face à la formation ivoirienne de l'AS Amado Diallo.

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