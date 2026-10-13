Ile Maurice: Fermeture de toutes les écoles et report des examens ce mardi

En raison de la situation sécuritaire dans le pays, le ministère de l'Éducation a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires, publics et privés, ainsi que des centres de formation technique et professionnelle, dont ceux du MITD et de l'ITET, ce mardi 13 octobre.

Tous les examens locaux et internationaux prévus dans les écoles à Maurice sont également suspendus. Un nouveau communiqué sera publié concernant la réouverture des établissements, en fonction de l'évolution de la situation. Les crèches resteront également fermées.

Enseignement supérieur : pas de cours en présentiel ce mardi, les cours se feront en ligne

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche a annoncé qu'aucun cours en présentiel ne se tiendra ce mardi 13 octobre dans les centres de Polytechnics Mauritius ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur, publics et privés. Toutefois, les cours seront assurés en ligne dans toutes les institutions concernées.