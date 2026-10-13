Cote d'Ivoire: Prix national d'excellence 2026/Fonction publique - Les 2e et 3e meilleurs agents récompensés

Les lauréats classés 2e et 3e au Prix national d'excellence 2026 de l'administration publique sont connus. Ils ont reçu leurs récompenses le 12 octobre des mains de la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, à son cabinet, au Plateau.

Pour l'administration publique, la plus innovante les 2e et 3e prix sont revenus respectivement à Coulibaly Kpinna Tiékoura, directeur des systèmes d'information et du numérique du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et à Yéo Donapoho, directeur des examens et concours du ministère auprès de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, chargé de l'Enseignement technique.

S'agissant du Prix du meilleur fonctionnaire et agent de l'administration publique, les 2e et 3e ont été raflés par Gawa Fernadèle, cheffe du service de la lutte contre la pauvreté, à la direction régionale du ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté de l'Agnéby-Tiassa et Kobena Yao Michel, sous-directeur des pensions et des risques professionnels à la direction de l'agence administrative et des pensions civiles de l'État du ministère en charge de la Fonction publique.

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En remettant ces distinctions, la ministre d'État a exprimé sa fierté de voir l'administration publique rayonner. « Ce prix vous invite à aller plus loin. La Grande Côte d'Ivoire, c'est une ambition, c'est un objectif. Pour l'atteindre, il faut que tous les citoyens apportent leur pierre à cette construction nationale. Je voudrais que chacune et chacun d'entre vous soit porteur de ce flambeau d'une administration moderne et innovante, d'un agent public exemplaire, irréprochable », a-t-elle déclaré.

Au nom des lauréats, Yéo Donapoho a exprimé sa reconnaissance pour cette distinction. « Servir, c'est honorer. Honorer, c'est transmettre. Voilà la chaîne que nous avons tenue, maillon après maillon, année après année, et dont ce prix est aujourd'hui un éclat visible. Mais personne ne tient seul une chaîne. Chacune de nos distinctions est l'oeuvre d'un engagement collectif. Ces distinctions ne nous disent pas reposez-vous. Elles nous disent poursuivez. Et nous poursuivrons », a-t-il pris l'engagement.

C'est un chèque d'une valeur d'un million cinq cent mille Fcfa, un trophée et un diplôme qui ont été remis aux 2es. Quant aux 3es, ils sont repartis avec un million de Fcfa, un trophée et un diplôme.