Tunisie: Cap Bon - 300 heures d'accompagnement gratuit pour trois projets de tourisme durable

Trois projets entrepreneuriaux du Cap Bon, dans le tourisme et le patrimoine culturel, bénéficieront de 300 heures d'accompagnement gratuit réparties sur cinq mois. ANIMED et le CAWTAR ont lancé l'appel à candidatures.

ANIMED, en collaboration avec le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche (CAWTAR), a lancé un appel à candidatures pour sélectionner trois entrepreneurs ou entrepreneuses. Les candidats doivent porter une idée ou un projet dans les domaines du tourisme, du patrimoine culturel, de l'artisanat traditionnel, de la culture ou des services connexes.

Les trois porteurs de projet retenus recevront un accompagnement individuel et des conseils spécialisés, pour un total de 300 heures sur cinq mois. La participation est entièrement gratuite.

Ce dispositif doit permettre aux lauréats de développer leur idée ou leur projet, de renforcer leurs compétences d'entrepreneur, de faire évoluer leurs produits et services et d'améliorer leurs chances de les commercialiser dans le secteur touristique.

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L'appel à candidatures s'inscrit dans le projet HERITAS, cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme Interreg NEXT Italie-Tunisie.

Il porte sur la valorisation du patrimoine culturel vivant et immatériel des communautés locales, par le développement de modèles de tourisme communautaire. L'initiative doit contribuer à créer de nouvelles opportunités économiques, à soutenir les initiatives locales, et à préserver les savoirs traditionnels, les métiers artisanaux et les pratiques culturelles, ainsi que leur transmission aux générations futures.