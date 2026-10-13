Tunisie: CS Sfaxien - Mohamed Kouki nommé entraîneur jusqu'à la fin de la saison

Le CS Sfaxien a officiellement annoncé, mardi, la nomination de Mohamed Kouki à la tête de l'équipe première de football jusqu'à la fin de la saison.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le club sfaxien a précisé que Mohamed Kouki dirigera sa première séance d'entraînement dès ce mardi. La composition complète du staff technique qui l'accompagnera sera dévoilée ultérieurement.

Le technicien tunisien connaît déjà bien la maison puisqu'il avait dirigé le CS Sfaxien lors de la saison précédente.

Cette nomination intervient dans un contexte de changements au sein de la direction sportive et technique du club. Le comité directeur avait auparavant annoncé la fin de sa collaboration avec le directeur sportif Tarek Salem, sans préciser les raisons de cette décision.

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Le CSS avait également officialisé, lundi, une séparation à l'amiable avec l'entraîneur Nabil Kouki ainsi qu'avec l'ensemble de son staff technique.

Sur le plan sportif, le CS Sfaxien reste sur une défaite à domicile face au PS Sakiet Eddaier (0-1), samedi, lors de la 5e journée de Ligue 1 tunisienne. Le club occupe actuellement la 6e place du classement avec 8 points.

Mohamed Kouki devra rapidement préparer son équipe pour une importante échéance continentale. Les coéquipiers d'Ali Maaloul se déplaceront samedi prochain à Abidjan pour affronter l'AS Amadou Diallo lors du match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine.