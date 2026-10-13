Tunisie: Jendouba - Le corps d'une femme retrouvé enterré dans une maison abandonnée

Une femme d'une quarantaine d'années, disparue depuis plus de deux semaines, a été retrouvée morte. Un de ses collègues de travail a avoué les faits.

Selon Mosaïque FM, les forces de sécurité du gouvernorat de Jendouba ont découvert le corps de la victime, enterré dans une maison abandonnée située dans les environs nord de la ville. Le suspect, un collègue de travail de la victime, a reconnu au cours de son interrogatoire avoir commis le crime et enterré le corps sur place environ une semaine auparavant. Le parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête et le maintien du suspect en garde à vue à la disposition des enquêteurs. Il sera poursuivi pour homicide volontaire, dans l'attente de son renvoi devant la justice.

La famille de la victime avait signalé sa disparition ainsi que son absence à son travail. Les investigations menées par les services de sécurité ont permis de circonscrire les soupçons à l'un de ses collègues.

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Les unités de la police nationale, de la garde nationale et de la protection civile, accompagnées d'un représentant du parquet près le tribunal de première instance de Jendouba, se sont rendues sur les lieux pour exhumer le corps. Le premier examen a révélé la présence de traces de violence sur différentes parties du corps. La dépouille a été transférée chez le médecin légiste afin de déterminer les causes du décès.