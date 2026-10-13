Tunisie: Interconnexion électrique Tunisie-Italie - Plus de 1,35 milliard d'euros mobilisés

Les crédits alloués au projet de liaison électrique tuniso-italienne dépassent 1355,7 millions d'euros, a-t-on appris lors d'une séance de travail tenue au siège du gouvernorat de Zaghouan.

Ce financement provient de dons de l'Union européenne, de prêts et de contributions en autofinancement des parties tunisienne et italienne.

Longue de 49 km, la ligne électrique double traverse quatre gouvernorats, dont Zaghouan sur environ 4 km.

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La réunion a porté sur le suivi du projet de ligne de transport électrique double, d'une tension de 400 kilovolts, reliant les stations de Grombalia 2 et de Mornaguia, ainsi que sur l'élaboration du plan d'action de réinstallation (PAR).

Ce projet s'inscrit dans la liaison électrique tuniso-italienne « ELMED », qui vise à renforcer l'interconnexion entre les réseaux tunisien et européen, développer les échanges énergétiques et soutenir la capacité du réseau national à répondre à la demande, notamment aux pics de consommation.

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) supervise l'exécution de la ligne sur le territoire tunisien.

Les participants ont examiné les composantes et objectifs du projet, ainsi que l'état d'avancement du PAR à travers la présentation de la méthodologie adoptée, les étapes à suivre, le calendrier prévisionnel, cadres institutionnel et juridique du chantier et normes environnementales et sociales retenues.

Le gouverneur de Zaghouan, Karim Brengi, a appelé à renforcer la coordination entre les différentes parties intervenantes pour achever les étapes du projet dans la partie traversant le gouvernorat.

Il a mis l'accent sur la nécessité de faciliter l'enquête sociale auprès des agriculteurs propriétaires ou exploitants des terres concernées et des personnes susceptibles d'être affectées afin de cerner les répercussions sociales et de préserver leurs intérêts lors des phases de réalisation et d'exploitation du projet.