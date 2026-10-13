Tunisie: Interconnexion électrique Tunisie-Italie - Plus de 1,35 milliard d'euros mobilisés

13 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Les crédits alloués au projet de liaison électrique tuniso-italienne dépassent 1355,7 millions d'euros, a-t-on appris lors d'une séance de travail tenue au siège du gouvernorat de Zaghouan.

Ce financement provient de dons de l'Union européenne, de prêts et de contributions en autofinancement des parties tunisienne et italienne.

Longue de 49 km, la ligne électrique double traverse quatre gouvernorats, dont Zaghouan sur environ 4 km.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réunion a porté sur le suivi du projet de ligne de transport électrique double, d'une tension de 400 kilovolts, reliant les stations de Grombalia 2 et de Mornaguia, ainsi que sur l'élaboration du plan d'action de réinstallation (PAR).

Ce projet s'inscrit dans la liaison électrique tuniso-italienne « ELMED », qui vise à renforcer l'interconnexion entre les réseaux tunisien et européen, développer les échanges énergétiques et soutenir la capacité du réseau national à répondre à la demande, notamment aux pics de consommation.

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) supervise l'exécution de la ligne sur le territoire tunisien.

Les participants ont examiné les composantes et objectifs du projet, ainsi que l'état d'avancement du PAR à travers la présentation de la méthodologie adoptée, les étapes à suivre, le calendrier prévisionnel, cadres institutionnel et juridique du chantier et normes environnementales et sociales retenues.

Le gouverneur de Zaghouan, Karim Brengi, a appelé à renforcer la coordination entre les différentes parties intervenantes pour achever les étapes du projet dans la partie traversant le gouvernorat.

Il a mis l'accent sur la nécessité de faciliter l'enquête sociale auprès des agriculteurs propriétaires ou exploitants des terres concernées et des personnes susceptibles d'être affectées afin de cerner les répercussions sociales et de préserver leurs intérêts lors des phases de réalisation et d'exploitation du projet.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.