Tunisie: Grippe saisonnière - Qui doit se faire vacciner en priorité ?

Le ministère de la Santé a rappelé, mardi, l'importance de la vaccination contre la grippe saisonnière, soulignant que le vaccin est « simple, sûr et efficace » et qu'il permet de réduire les risques de complications, notamment chez les personnes les plus vulnérables.

La vaccination est particulièrement recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux patients souffrant de maladies chroniques, notamment cardiaques, respiratoires, rénales ou de diabète, ainsi qu'aux personnes immunodéprimées, aux femmes enceintes et aux professionnels de la santé.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère a rappelé que la grippe saisonnière réapparaît chaque automne. Si l'infection reste généralement bénigne et passagère pour une grande partie de la population, elle peut entraîner, chez certaines personnes, des complications graves nécessitant une hospitalisation ou une admission en réanimation. Dans les cas les plus sévères, elle peut également provoquer plusieurs complications, voire entraîner le décès.

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Le ministère de la Santé a par ailleurs insisté sur le fait que le vaccin contre la grippe ne provoque pas la maladie. Il est conçu pour protéger contre plusieurs souches du virus et sa composition est actualisée chaque année afin de tenir compte de l'évolution des virus grippaux en circulation.

Les citoyens sont ainsi invités à consulter leur médecin ou leur pharmacien, ou à se rendre dans le centre de santé le plus proche afin de bénéficier de la vaccination et de contribuer à la protection des personnes les plus fragiles.

Selon le ministère, la période précédant l'hiver reste la plus indiquée pour se faire vacciner. La vaccination peut toutefois se poursuivre jusqu'au mois de février, voire au-delà, en fonction de la situation et après avis médical.

Le département de la Santé a enfin précisé que la présence de fièvre constitue une contre-indication temporaire à la vaccination.