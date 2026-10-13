Tunisie: Le pays condamne fermement les attaques contre les infrastructures en Arabie saoudite

La Tunisie a fermement condamné les attaques répétées ayant visé plusieurs installations, infrastructures vitales et infrastructures civiles en Arabie saoudite, qui ont entraîné d'importantes pertes humaines et matérielles, selon un communiqué publié par le ministère tunisien des Affaires étrangères.

Dans ce communiqué, la Tunisie a souligné que les attaques ayant ciblé le territoire saoudien constituent une violation manifeste et grave de la souveraineté du Royaume et de son intégrité territoriale, mettant en danger sa sécurité, sa stabilité et ses ressources.

Elle a également réaffirmé sa pleine solidarité avec l'Arabie saoudite, tout en exprimant son soutien aux efforts déployés par le Royaume pour préserver sa sécurité, sa stabilité et son intégrité territoriale.

La Tunisie a, par ailleurs, réitéré son rejet catégorique de ces attaques, qu'elle considère comme une violation flagrante du droit international et une menace pour la sécurité et la stabilité de la région arabe.

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Dans ce contexte, elle a appelé à faire preuve de sagesse et de retenue, à privilégier le dialogue pour résoudre les différends par des voies pacifiques et à soutenir toutes les initiatives visant à favoriser l'apaisement et la réduction des tensions.

La Tunisie a également insisté sur la nécessité d'éviter toute forme d'escalade afin de préserver la sécurité et la paix aux niveaux régional et international, et de faire échec aux manoeuvres et aux plans visant à attiser les divisions, à semer la discorde et à déstabiliser la région.