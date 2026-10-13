Tunisie: Kairouan - 850.000 D pour l'installation de caméras de surveillance

12 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Fatma Zaghouani

Le maintien de la sécurité et de l'ordre public, la lutte contre les braquages, la violence, la délinquance juvénile et le commerce de stupéfiants sont les principales missions de l'Etat.

C'est dans ce contexte que la ville de Kairouan sera dotée de 25 caméras de surveillance de haute précision et supervisées par des techniciens dans des salles équipées d'écrans géants, et ce, pour un coût de 850.000 dinars.

Ces caméras fixes, et d'autres avec zooms, seront installées dans les points névralgiques de la ville, aux principaux ronds-points, à la place Awled-Farhane, à la place Sidi Youssef-Dahmani, au stade Hamda-Laouani et dans les principaux monuments historiques.

Notons que ces caméras seront opérationnelles à partir du mois d'avril 2027. Mais certaines ont été déjà fixées et installées à la Grande mosquée Okba, à la Mosquée du Barbier et autour du monument du Tapis, à l'entrée nord de la ville.

Il va sans dire que ce nouveau projet a été accueilli avec beaucoup de soulagement par les citoyens qui seront ainsi mieux à l'aise dans une cité où règne la sécurité.

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