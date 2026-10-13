Tunisie: Médias - Résultats des élections du bureau exécutif du Snjt pour le mandat 2026-2029

13 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les travaux du 7e congrès du Syndicat national des journalistes tunisiens (Snjt) et du 29e congrès de la profession se sont tenus les 10 et 11 octobre 2026 à Tunis.

À l'issue du scrutin, les candidats suivants ont été élus au bureau exécutif selon l'ordre du nombre de voix obtenues :

· Zied Dabbar : 336 voix

· Jihen Louati : 299 voix

· Amine Dhbaibi : 290 voix

· Adel Riahi : 265 voix

· Siwar Amaïdia : 263 voix

· Habiba Abidi : 263 voix

· Abderraouf Bali : 255 voix

· Karim Ouannès : 242 voix

· Bochra Salami : 241 voix

Les membres suppléants élus sont :

· Awatef Jebali : 222 voix

· Noureddine Ahmed : 216 voix

· Slim Boukhdir : 160 voix

· Nadra Ben Rajeb : 95 voix

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