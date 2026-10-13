Tunisie: Médias - Résultats des élections du bureau exécutif du Snjt pour le mandat 2026-2029

Les travaux du 7e congrès du Syndicat national des journalistes tunisiens (Snjt) et du 29e congrès de la profession se sont tenus les 10 et 11 octobre 2026 à Tunis.
À l'issue du scrutin, les candidats suivants ont été élus au bureau exécutif selon l'ordre du nombre de voix obtenues :
· Zied Dabbar : 336 voix
· Jihen Louati : 299 voix
· Amine Dhbaibi : 290 voix
· Adel Riahi : 265 voix
· Siwar Amaïdia : 263 voix
· Habiba Abidi : 263 voix
· Abderraouf Bali : 255 voix
· Karim Ouannès : 242 voix
· Bochra Salami : 241 voix
Les membres suppléants élus sont :
· Awatef Jebali : 222 voix
· Noureddine Ahmed : 216 voix
· Slim Boukhdir : 160 voix
· Nadra Ben Rajeb : 95 voix