Tunisie: Médias - Résultats des élections du bureau exécutif du Snjt pour le mandat 2026-2029

Les travaux du 7e congrès du Syndicat national des journalistes tunisiens (Snjt) et du 29e congrès de la profession se sont tenus les 10 et 11 octobre 2026 à Tunis.

À l'issue du scrutin, les candidats suivants ont été élus au bureau exécutif selon l'ordre du nombre de voix obtenues :

· Zied Dabbar : 336 voix

· Jihen Louati : 299 voix

· Amine Dhbaibi : 290 voix

· Adel Riahi : 265 voix

· Siwar Amaïdia : 263 voix

· Habiba Abidi : 263 voix

· Abderraouf Bali : 255 voix

· Karim Ouannès : 242 voix

· Bochra Salami : 241 voix

Les membres suppléants élus sont :

· Awatef Jebali : 222 voix

· Noureddine Ahmed : 216 voix

· Slim Boukhdir : 160 voix

· Nadra Ben Rajeb : 95 voix