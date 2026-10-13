Congo-Brazzaville: Club 2002 PUR Fédération France-Europe - Les nouvelles instances en ordre de marche

Les nouvelles instances du Club 2002 PUR Fédération France-Europe, installées à l'issue de l'Assemblée générale présidée par Louis Gabriel Missatou, ont tenu, le dimanche 11 octobre à Paris, leur première réunion conjointe, consacrée notamment à la stratégie de déploiement du parti auprès des Congolais résidant en Europe.

Cette rencontre a réuni les membres du nouveau Bureau exécutif, ceux de la Commission de contrôle et d'évaluation ainsi que les différents conseillers. Bernard Boueno, membre de la délégation ayant pris part à l'installation des instances, y était également convié.

Prenant la parole à cette occasion, la présidente du Bureau du Club 2002 PUR Fédération France-Europe, Marie Cécile Mackoubily Voumbo, a placé cette rentrée politique sous le signe de l'unité, de la cohésion et du travail collectif. Elle a présenté cette réunion comme le point de départ des activités de la nouvelle équipe dirigeante, appelant les militants à renforcer leur engagement en vue de la réalisation des objectifs du parti.

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Dans son mot de bienvenue, elle a salué la présence des participants, qu'elle a considérée comme une manifestation de leur attachement à la formation politique et de leur volonté de contribuer à la réalisation de son idéal.

Pour la présidente, cette rentrée constitue une nouvelle étape dans la vie de l'organisation. Elle doit permettre de consolider les liens entre les membres, de renforcer la cohésion interne et de définir les priorités devant orienter les actions du bureau au cours des prochains mois.

Marie Cécile Mackoubily Voumbo a, par ailleurs, invité les membres de la nouvelle équipe dirigeante à inscrire leur mandat dans une dynamique fondée sur la responsabilité, la solidarité, le dialogue, la discipline et le travail collectif. Elle a insisté sur la nécessité de traduire les ambitions communes en actions concrètes et en résultats durables.

Abordant la question de la cohésion militante, elle a rappelé que la force du parti réside dans son unité et sa capacité à agir de manière concertée. Selon elle, les différences entre les membres doivent être considérées comme une richesse au service de l'action collective, plutôt que comme un obstacle au rassemblement.

Dans cette perspective, elle a exhorté les militants à faire preuve de disponibilité, de responsabilité et d'esprit d'équipe, soulignant que l'avenir de l'organisation dépendra de leur capacité à conjuguer leurs efforts dans un esprit de fraternité et de solidarité.

La présidente a également appelé à faire de cette rentrée un nouveau départ, marqué par une mobilisation accrue et un engagement renouvelé, afin de permettre au bureau d'accomplir sa mission et de contribuer au rayonnement du Club 2002 PUR auprès des Congolais établis en Europe.

Clôturant son intervention, Marie Cécile Mackoubily Voumbo a souhaité aux participants une rentrée fructueuse et des échanges constructifs, avant de déclarer officiellement ouverte la rentrée du nouveau bureau.

Des contacts diplomatiques en perspective

Au lendemain de son élection, la présidente du Bureau du Club 2002 PUR Fédération France-Europe s'était rendue auprès de l'ambassadeur de la République du Congo en France, Rodolphe Adada. Cette démarche s'inscrit dans une dynamique de prise de contact avec les représentants diplomatiques congolais en Europe.

Marie Cécile Mackoubily Voumbo entend poursuivre cette série de visites auprès des autres ambassadeurs congolais accrédités dans les pays européens. La Belgique, où se trouve le siège européen concerné par cette prochaine étape, figure parmi les destinations annoncées.

À travers cette première réunion des instances, le Club 2002 PUR Fédération France-Europe entend ainsi engager une nouvelle phase de son organisation et de son déploiement auprès de la diaspora congolaise en Europe.