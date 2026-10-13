Madagascar: Afromada Music Awards - La deuxième édition approche

À quelques jours de son coup d'envoi, la deuxième édition des Afromada Music Awards s'annonce comme l'un des grands rendez-vous musicaux africains de cette année à Madagascar. Prévu ce samedi 17 octobre au Radisson Blu Hotel Antananarivo Waterfront, l'événement ambitionne de célébrer l'excellence de la musique malgache et africaine en mettant à l'honneur les artistes, auteurs-compositeurs et producteurs qui se sont distingués au cours des derniers mois.

Placée sous le thème « Célébrons ensemble la musique africaine », cette édition réunira des professionnels de l'industrie musicale, des médias, des partenaires et des passionnés autour d'une soirée mêlant remise de trophées, performances scéniques et rencontres artistiques. Plusieurs distinctions seront attribuées au cours de la cérémonie, notamment dans les catégories Meilleur artiste masculin, Meilleure artiste féminine, Révélation de l'année, Meilleur clip vidéo ou encore Chanson de l'année, entre autres.

Plusieurs invités internationaux sont annoncés à l'affiche, notamment Wiz Ofuasia (Wizzboy) du Nigeria, PhillBill du Cameroun, Sounchetfit du Cameroun ainsi que Dr Falafala de Côte d'Ivoire. La scène accueillera également des artistes malgaches, dont la chanteuse et autrice-compositrice Sanjela, chargée d'ouvrir la cérémonie, tandis que Madmax, Ljo et Big MJ figurent également parmi les nombreux artistes attendus. Certains de ces artistes sont d'ailleurs en lice dans plusieurs catégories récompensant la créativité, la performance scénique et l'impact de leurs productions musicales.

La cérémonie officielle débutera à 18 heures. La célébration se poursuivra ensuite à partir de 23 heures avec l'Afrored Party au Red Night Tana.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais avant cela, une conférence et une rencontre B2B auront lieu au Radisson le vendredi 16 octobre, en présence des artistes, des médias, des partenaires et des professionnels de la musique, pour un après-midi de partages. Les échanges porteront notamment sur les perspectives de développement de l'industrie musicale africaine, la promotion des talents émergents et les opportunités de collaboration à travers le continent. L'événement sera ensuite officiellement clôturé le 18 octobre 2026.