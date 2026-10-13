Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

13 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Roumanie, 11e journée, 1re division

Arges est battu à domicile par le CFR Cluj (0-1). Sans Gabriel Charpentier, blessé.

Russie, 10e journée, 1re division

Le Baltika Kaliningrad prend un point à Grozny (0-0). Avec Loris Mouyokolo titulaire dans l'axe de la défense.

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Russie, 13e journée, 2e division

Le Rotor Volgograd est tenu en échec par Ulyanovsk (2-2). Sans Emmerson Illoy Ayyet, suspendu pour cumul d'avertissements.

Leningradets courbe l'échine face au Torpedo Moscou (1-3). Erving Botaka Yoboma était absent face à son club formateur (2013-2016).

Serbie, 13e journée, 2e division

Le TSC Topola Backa l'emporte à Bor 1919 (4-1). Sans Prestige Mboungou, absent depuis le début de la saison.

Suède, 23e journée, 1re division

Vasteras s'incline à Göteborg (0-1). Titulaire, Bonaventure Lendambi a été averti dès la 6e et remplacé à la 66e.

Suisse, 10e journée, 1re division

Le Servette corrige Sion 3-0. Bradley Mazikou a été sanctionné d'un carton jaune à la 6e minute.

Morgan Poaty était titulaire au poste de piston gauche lors du revers de Lausanne à Saint-Gall (0-1).

Suisse, 10e journée, 2e division

Aarau est défait à Nyon (1-2). Remplaçant, Alexis Beka Beka est entré à la 76e.

Suisse, 11e journée, 3e division

Biel partage les points avec la réserve de Bâle (2-2). Avec les frères Samba titulaires dans le couloir droit : Guelor en défense, Trésor en attaque.

Match nul également pour le FC Bulle face à Paradiso (2-2). Titulaire, Exaucé Mafoumbi a été remplacé à la pause, à 2-0 pour les locaux.

Turquie, 7e journée, 1re division

Réduit à dix dès la 9e, Eyupspor est balayé à domicile par Gotzepe (0-4). Chandrel Massanga était titulaire en défense et a effectué un sauvetage devant sa ligne à la 18e.

Remplacé à la 76e, il a fait ce qu'il a pu.

Yhoan Andzouana est resté sur le banc lors du match nul concédé par Konyaspor face à Basaksehir (0-0).

Même score pour Alanyaspor face à Erzurumspor (0-0). Avec Gaïus Makouta, titulaire dans l'entrejeu.

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