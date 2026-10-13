Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Roumanie, 11e journée, 1re division

Arges est battu à domicile par le CFR Cluj (0-1). Sans Gabriel Charpentier, blessé.

Russie, 10e journée, 1re division

Le Baltika Kaliningrad prend un point à Grozny (0-0). Avec Loris Mouyokolo titulaire dans l'axe de la défense.

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Russie, 13e journée, 2e division

Le Rotor Volgograd est tenu en échec par Ulyanovsk (2-2). Sans Emmerson Illoy Ayyet, suspendu pour cumul d'avertissements.

Leningradets courbe l'échine face au Torpedo Moscou (1-3). Erving Botaka Yoboma était absent face à son club formateur (2013-2016).

Serbie, 13e journée, 2e division

Le TSC Topola Backa l'emporte à Bor 1919 (4-1). Sans Prestige Mboungou, absent depuis le début de la saison.

Suède, 23e journée, 1re division

Vasteras s'incline à Göteborg (0-1). Titulaire, Bonaventure Lendambi a été averti dès la 6e et remplacé à la 66e.

Suisse, 10e journée, 1re division

Le Servette corrige Sion 3-0. Bradley Mazikou a été sanctionné d'un carton jaune à la 6e minute.

Morgan Poaty était titulaire au poste de piston gauche lors du revers de Lausanne à Saint-Gall (0-1).

Suisse, 10e journée, 2e division

Aarau est défait à Nyon (1-2). Remplaçant, Alexis Beka Beka est entré à la 76e.

Suisse, 11e journée, 3e division

Biel partage les points avec la réserve de Bâle (2-2). Avec les frères Samba titulaires dans le couloir droit : Guelor en défense, Trésor en attaque.

Match nul également pour le FC Bulle face à Paradiso (2-2). Titulaire, Exaucé Mafoumbi a été remplacé à la pause, à 2-0 pour les locaux.

Turquie, 7e journée, 1re division

Réduit à dix dès la 9e, Eyupspor est balayé à domicile par Gotzepe (0-4). Chandrel Massanga était titulaire en défense et a effectué un sauvetage devant sa ligne à la 18e.

Remplacé à la 76e, il a fait ce qu'il a pu.

Yhoan Andzouana est resté sur le banc lors du match nul concédé par Konyaspor face à Basaksehir (0-0).

Même score pour Alanyaspor face à Erzurumspor (0-0). Avec Gaïus Makouta, titulaire dans l'entrejeu.