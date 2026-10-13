Ile Maurice: Taukoor évalué à l'hôpital Brown-Séquard

L'enquête sur le coup de feu qui a grièvement blessé Élodie Thomas, 27 ans, à Camp-Levieux, le vendredi 9 octobre, se poursuit. Alors que les circonstances de ce tir, survenu lors d'une intervention policière, restent à établir, le sergent Gautam Singh Taukoor, 57 ans, a fait l'objet d'une première évaluation médicale avant d'être orienté vers un psychiatre.

Il garde son droit au silence

Selon les informations disponibles, le policier a été examiné le samedi 10 octobre par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, Chief Police Medical Officer. À l'issue de cet examen, il aurait été référé à l'hôpital Brown-Séquard pour une évaluation psychiatrique complémentaire, dont les motifs n'ont pas été rendus publics. Le sergent aurait refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées dans ce cadre, choisissant de réserver son droit au silence.

Les circonstances de l'intervention à éclaircir

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Les enquêteurs doivent pour leur part déterminer avec précision le déroulement des événements. Les témoignages, les éventuelles images de vidéosurveillance et les constatations techniques, notamment balistiques, pourraient contribuer à reconstituer la séquence des faits : dans quelles conditions le coup de feu est parti, quels gestes l'ont précédé et comment s'est déroulée l'intervention.

Ces éléments seront déterminants pour établir, le cas échéant, les responsabilités individuelles. Les conclusions devront reposer sur des faits vérifiés et des constatations matérielles, plutôt que sur des suppositions.