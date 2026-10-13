Ile Maurice: La FCC cherche à identifier la voix de Karl Elysée

L'échantillon de voix de Karl Elysée doit permettre aux enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) de vérifier si la voix entendue dans un enregistrement évoquant une demande présumée de Rs 350 millions est bien celle de l'ancien conseiller au Bureau du Premier ministre. Une analyse technique en laboratoire informatique est au coeur des vérifications menées dans le cadre de cette enquête.

Entendu le vendredi 9 octobre à la FCC, Karl Elysée, accompagné de son avocat, Me Akil Bissessur, a été interrogé au sujet de cette bande sonore liée à l'affaire Mamy Ravatomanga. Les enquêteurs cherchent notamment à identifier les interlocuteurs et à déterminer si les propos enregistrés correspondent à la conversation alléguée.

La comparaison vocale constitue un élément important. Il s'agit de confronter les caractéristiques de la voix de Karl Elysée à celles de la personne entendue sur l'enregistrement. L'examen en laboratoire informatique peut également contribuer aux vérifications techniques portant sur le fichier audio et à la recherche d'éventuelles modifications.

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L'identification d'une voix et l'établissement du contexte dans lequel une conversation aurait eu lieu soulèvent deux questions distinctes, qui nécessitent des vérifications complémentaires. Lors de son audition, l'ancien conseiller a remis son téléphone portable et sa carte SIM aux enquêteurs. Son avocat a affirmé que son client n'avait rien à se reprocher.

L'enquête se poursuit afin de déterminer l'identité des personnes entendues sur l'enregistrement et la portée des propos évoquant les Rs 350 millions. Les conclusions de l'expertise vocale pourraient constituer un élément supplémentaire dans ce dossier sensible.