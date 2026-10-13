Niger: Un rejet massif d'hydrocarbures soulève des inquiétudes environnementales

Un rejet massif de pétrole brut et de gaz survenu fin septembre dans l’est du Niger a provoqué un incident environnemental qualifié d’« exceptionnelle gravité » par les autorités. La situation reste partiellement contenue, selon le ministère du Pétrole.

Le Niger fait face à un incident environnemental majeur sur le site pétrolier de Goumeri W8, situé dans la région d’Agadem, à environ 1 700 kilomètres de Niamey. Le jaillissement incontrôlé de pétrole brut et de gaz, survenu le 25 septembre, n’était toujours pas totalement maîtrisé lundi 12 octobre, selon les autorités nigériennes.

Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le ministère du Pétrole a décrit un phénomène caractérisé par la projection de grandes quantités de pétrole brut et de gaz à plus de dix mètres de hauteur. D’après TRT Afrika, des images diffusées à la télévision ont montré du pétrole jaillissant du puits, tandis qu’une nappe s’étendait sur plusieurs centaines de mètres au sol.

Aucun décès n’a été recensé, mais deux employés blessés ont été hospitalisés et pris en charge, selon le ministère, cité par l’AFP.

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Au 12 octobre, les opérations avaient permis de contenir partiellement le phénomène, sans toutefois ramener la situation sous contrôle total, a précisé le ministère.

Une enquête en cours sur les causes de l’incident

Les circonstances à l’origine de ce jaillissement, désigné dans le secteur pétrolier par le terme anglais blowout, n’ont pas encore été entièrement établies. Les autorités ont toutefois écarté les pistes criminelle et terroriste, selon le communiqué rapporté par TRT Afrika.

Une enquête est en cours avec l’appui d’une expertise algérienne afin de déterminer les causes de l’incident et d’accompagner les opérations sur le site. Le gouvernement a par ailleurs annoncé des « mesures conservatoires » à l’égard de l’opérateur, et les riverains sont appelés à respecter le périmètre de sécurité.

Le puits Goumeri W8 est exploité par CNPC Niger Petroleum, filiale locale de la China National Petroleum Corporation (CNPC), une entreprise publique chinoise.

Un enjeu environnemental pour la région pétrolière d’Agadem

Le Niger produit du pétrole depuis 2011 et extrait et raffine plusieurs dizaines de milliers de barils par jour, notamment dans la région d’Agadem, située dans l’est du pays.

L’écoulement incontrôlé de pétrole brut et de gaz représente un risque environnemental en raison de la dispersion des hydrocarbures dans les sols. L’étendue des dommages causés par l’incident de Goumeri W8 et ses conséquences à long terme n’ont toutefois pas encore été précisées par les autorités.

La priorité demeure la maîtrise complète du jaillissement et l’évaluation de ses répercussions sur l’environnement.