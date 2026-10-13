Congo-Kinshasa: Joseph Kabila - Germain Kambinga dénonce des méthodes éculées !

Son principal combat tourne autour de la défense de la souveraineté nationale, de la paix en RDC et de la dignité du peuple congolais. Face à la situation que traverse le pays actuellement, marquée notamment par une zone de turbulence politique préoccupante née de l'annonce du processus du dialogue national et de la récente apparition de Joseph Kabila, Germain Kambinga rappelle la nécessité de raviver la vigilance, la responsabilité citoyenne et l'éveil patriotique pour faire barrage aux manoeuvres susceptibles de contribuer à la déstabilisation de l'Etat.

Dans une publication faite lundi 12 octobre 2026, via son compte X, le Leader du Mouvement Centriste Congolais a engagé une réflexion pointue sur les véritables enjeux démocratiques en République démocratique du Congo, dans un contexte précis d'une crise sécuritaire persistante dans l'Est, occasionnée par l'agression rwandaise, dénonçant des méthodes éculées de certains congolais, considérés, aujourd'hui plus qu'hier, comme des complices patentés du régime militaire de Kigali.

Pour Kambinga, la RDC vaincra en dépit de la menace lui imposée par des partisans du chaos. Il reste convaincu que le meilleur arrive effectivement en République démocratique du Congo, en termes de la stabilité nationale, de l'unité des congolais et de l'émergence, sous le leadership de Félix Tshisekedi, Président de la République.

La semaine dernière, lors des 10èmes Conférences d'octobre, au Centre Nganda, le Mouvement Centriste Congolais a réaffirmé son engagement pour un Congo résilient, digne et tourné vers des perspectives de sa transformation profonde. Face aux militants et cadres du Mouvement, Germain Kambinga Katomba a recommandé un soutien total aux institutions étatiques et la résistance face à la manipulation politique. Pour lui, peu importe la menace du Rwanda, la RD Congo n'ira pas à Canossa, ni céder à l'humiliation, à la déstabilisation.

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