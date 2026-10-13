Hier, lundi 12 octobre 2026, Louis Watum Kabamba, Ministre des Mines de la RDC, également Président du Comité des Ministres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), a pris part, à Lusaka, en République de Zambie, à la 10e Réunion des Ministres en charge des Mines de la CIRGL. La rencontre s'est tenue en présence du représentant de la Vice-Présidente de la République de Zambie, qui a procédé à l'ouverture officielle des travaux, ainsi que des représentants des États membres de la CIRGL, du Secrétaire exécutif de l'organisation et de l'Ambassadrice de l'Union européenne auprès de la République de Zambie et du COMESA, aux côtés d'autres invités et partenaires.

Pour une mise en oeuvre effective des engagements régionaux

Dans son intervention, le ministre Louis Watum Kabamba a souligné la nécessité de dépasser le stade des engagements pour parvenir à des résultats concrets et mesurables dans la gouvernance des ressources minières de la région des Grands Lacs.

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A cet effet, il a mis l'accent sur plusieurs priorités, notamment la mise en place d'un système crédible de traçabilité des minerais, le renforcement des mécanismes de certification, la fiabilité des échanges d'informations entre les États membres et l'application effective des résolutions adoptées dans le cadre de la coopération régionale.

Le ministre a également plaidé pour le renforcement des dispositifs de contrôle et de vérification afin de lutter plus efficacement contre les circuits illicites d'approvisionnement en minerais. Cette démarche vise à promouvoir une exploitation responsable des ressources naturelles et à consolider la transparence dans les chaînes d'approvisionnement de la région.

La transformation locale au coeur des priorités

Au-delà des questions de contrôle et de conformité, le ministre des Mines a insisté sur l'importance de la transformation locale des ressources naturelles et du développement de chaînes de valeur régionales. Pour Louis Watum Kabamba, la valorisation des ressources minières doit contribuer à stimuler les investissements, à créer des emplois et à soutenir l'industrialisation des économies de la région.

Une orientation qui appelle à une coopération accrue entre les États membres, en vue de faire des richesses naturelles un véritable moteur de croissance économique et de prospérité partagée. Le ministre a, par ailleurs, rappelé que les ressources naturelles de la région des Grands Lacs ne devraient pas constituer une source de conflits et d'insécurité, mais plutôt un levier de développement durable, de stabilité et de prospérité au bénéfice des populations.

Une vision portée au niveau régional

Cette orientation s'inscrit dans la vision du Président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exprimée lors du Sommet de la CIRGL tenu le 15 décembre 2025 à Kinshasa. Elle met en avant la nécessité de renforcer la coopération régionale afin de promouvoir une gestion responsable des ressources naturelles et de faire de leur exploitation un facteur de développement et de stabilité.

La participation de la RDC à cette 10e Réunion ministérielle traduit ainsi l'importance accordée aux mécanismes régionaux de concertation et de coordination dans la recherche de solutions communes aux défis liés à la gouvernance du secteur minier.

Des travaux consacrés aux défis de la gouvernance minière

À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les travaux se sont poursuivis à huis clos. Les participants ont approfondi leurs échanges sur les principaux enjeux liés à la gouvernance des ressources naturelles, à la traçabilité et à la certification des minerais, à la lutte contre les circuits illicites d'approvisionnement ainsi qu'au renforcement de la coopération entre les États membres.

Les conclusions de ces assises sont attendues comme une étape supplémentaire dans les efforts régionaux visant à consolider la transparence du secteur minier, à renforcer la confiance entre les pays membres et à favoriser une gestion des ressources naturelles davantage orientée vers le développement économique et la paix dans la région des Grands Lacs.