Guinguinéo — L'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) et le Fonds national de développement agrosylvopastoral (FNDASP) ont salué, lundi, les résultats du projet Village climato-intelligent (VIC) mis en œuvre dans deux villages du département de Guinguinéo (centre) pour renforcer la "résilience" de l'agriculture locale face au changement climatique, diffuser des techniques agricoles adaptées à la zone et diversifier sa production.

L'Agence belge de coopération internationale (ENABEL) soutient cette initiative destinée en même temps à développer l'arboriculture fruitière à l'aide de techniques de greffage, la production de plants en pépinière, le compostage et la pisciculture.

L'ISRA, le FNDASP et ENABEL ont visité les villages de Panal Wolof et Dara Mboss, où le projet VIC est mis en œuvre.

À Panal Wolof, les représentants des trois organisations ont constaté que les agriculteurs cultivent de nouvelles variétés d'arachide et de niébé fourrager. Ils ont observé des manguiers en cours de greffage et ont visité un espace aménagé pour l'élevage d'alevins.

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À Dara Mboss, des femmes bénéficiaires du projet produisent des plants et recourent à de nouvelles techniques de greffage. Elles envisagent d'aménager des conduites d'eau à partir du forage du village, pour irriguer leurs champs.

Mais le manque d'eau demeure une contrainte majeure pour les agriculteurs des deux villages. Ils espèrent améliorer leur approvisionnement en eau, avec les équipements mis en place pour le projet VIC.

"Nous avons rencontré des agriculteurs très engagés", a constaté Assane Ndiaye, un membre du comité de gestion du FNDASP, se réjouissant des transferts de technologies réalisés par le projet Village climato-intelligent.

Les acquis obtenus grâce à cette initiative doivent être pérennisés, selon M. Ndiaye.

Le président du VIC de Panal Wolof, Abdoulaye Diouf, s'est réjoui des résultats obtenus avec l'aide de techniciens de l'Institut sénégalais de recherches agricoles.

L'arboriculture fruitière améliore la production et rend le village autosuffisant en produits alimentaires, a-t-il dit.

À Dara Mboss comme à Panal Wolof, les agriculteurs ont réclamé à l'ISRA, au FNDASP et au partenaire belge une prolongation de la durée du projet.

La satisfaction de cette revendication leur permettrait, disent-ils, de consolider les acquis, de maîtriser davantage les techniques apprises, d'augmenter la production agricole et de renforcer leur capacité d'adaptation au changement climatique.

Le projet VIC promeut des systèmes de production permettant aux exploitations familiales de mieux faire face aux contraintes climatiques et d'augmenter leur production, a fait observer Mouhamadou Diop, un ingénieur de l'ISRA.

D'après lui, le projet Village climato-intelligent a été expérimenté en 2011 dans la région de Kaolack (centre). Aujourd'hui, huit communes situées dans les départements de Gossas, Guinguinéo et Birkelane (centre) en bénéficient.