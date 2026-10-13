Sénégal: L'Amicale des femmes de l'ANPEJ offre des kits de dépistage du cancer à 30 femmes victimes d'addiction

Dakar — L'Amicale des femmes de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ) a offert, lundi, une trentaine de kits de mammographie et de dépistage du cancer du col de l'utérus aux patientes du Centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar (CEPIAD), a constaté l'APS.

"L'Amicale des femmes de l'ANPEJ, en partenariat avec la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA), a appuyé le CEPIAD pour le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus de plus de 30 femmes victimes d'addiction", a dit le Professeur Idrissa Ba, psychiatre addictologue et coordinateur du CEPIAD.

"Cet appui offre à 30 femmes victimes d'addiction suivies au Sénégal des activités de sensibilisation et un accès facilité au dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus", a-t-il ajouté.

Il a indiqué que des mammographies, des examens de dépistage du cancer du col de l'utérus seront réalisés avec ces kits ainsi qu'un accompagnement psychosocial et une orientation médicale adaptée en cas de résultat suspect.

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"Au-delà de ces examens, cette initiative vise un message essentiel : aucune femme ne doit être exclue des services de prévention et de soins en raison de sa situation, de son parcours de vie ou de sa consommation de drogue", a précisé le médecin.

Il s'est réjoui de cette initiative "généreuse, porteuse d'espoir, et profondément humaine", témoignant d'un engagement en faveur de la santé des femmes, de la solidarité et de l'équité dans l'accès aux soins.

Le Pr Ba estime également que cette action revêt une signification toute particulière, car les femmes qui consomment des drogues, notamment par injection, sont confrontées à des vulnérabilités multiples ainsi qu'aux conséquences sanitaires et psychosociales liées à cet usage.

Selon lui, la santé des femmes vivant avec une addiction ne saurait se limiter à la seule prise en charge de leur consommation de drogue. "Elle doit intégrer l'ensemble de leurs besoins de santé dans une approche globale, humaine et respectueuse de leur dignité", soutient-il.

Selon la coordinatrice de l'Amicale des femmes de l'ANPEJ, Fatou Dramé, cette initiative traduit la volonté commune de placer la santé, la dignité et le bien-être des femmes au coeur de leur action.

"Nous ne sommes pas réunies juste pour une activité de dépistage, nous sommes réunies pour porter un message d'espoir, de prévention et de solidarité. Nous sommes là pour rappeler que chaque femme mérite une attention particulière, un accès aux soins et la possibilité de préserver sa santé dans la dignité", a-t-elle dit.