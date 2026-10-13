Sénégal: Des consultations médicales offertes à environ 1 500 habitants de l'arrondissement de Tenghory

Tenghory — Environ 1 500 personnes ont bénéficié de consultations médicales offertes en quatre jours par l'Association santé et développement humain (ASDH) aux habitants de l'arrondissement de Tenghory (sud), a-t-on appris, lundi, du médecin Ndiaga Diop.

Selon M. Diop, le responsable de la pédiatrie au sein de l'ASDH, les consultations portaient essentiellement sur l'hypertension artérielle, le diabète et les dermatoses.

Les adultes constituent la majorité des bénéficiaires, a-t-il signalé lors de la dernière étape de cette activité médicale, à Tenghory.

Des dermatoses ont été diagnostiquées chez certains enfants, selon Ndiaga Diop.

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À Koubanao, la première étape des consultations, des médicaments ont été offerts aux bénéficiaires de l'activité médicale, a-t-il dit, ajoutant que plusieurs femmes se sont fait dépister des cancers du col de l'utérus et du sein, grâce à l'Association santé et développement humain.

"Nous avons organisé cette activité après avoir constaté de sérieux problèmes de santé [dans l'arrondissement de Tenghory], dont les habitants éprouvent d'énormes difficultés pour rejoindre le centre de santé de Bignona. Pour aller se soigner, ils peuvent dépenser 15 000 à 20 000 francs CFA, rien que pour le transport", a expliqué le médecin Abdoulaye Diédhiou, directeur exécutif de l'ASDH.

L'Association santé et développement humain partage avec les postes de santé de la zone les résultats des consultations en vue d'un suivi régulier des personnes malades, d'après M. Diédhiou.

"Les patients font en même temps l'objet d'un suivi assuré par les médecins qui les ont consultés. Ils peuvent être conduits vers les plus grands hôpitaux du pays, si cela est nécessaire", a-t-il expliqué.

Les consultations médicales de l'ASDH se sont déroulées dans les villages de Koubalan et Niamone également.