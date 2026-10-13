Sénégal: Dakar 2026 - 12 garçons et 12 filles seront en lice pour l'épreuve de breaking

12 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Douze garçons et douze filles seront en compétition dans l'épreuve de breaking des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a annoncé la Fédération mondiale de danse sportive

Les 24 B-Boys et B-Girls seront en lice pour essayer de remporter des médailles dans cette compétition qui sera organisée pour la deuxième fois seulement dans l'histoire des Jeux olympiques de la jeunesse.

La première apparition du breaking dans une compétition olympique s'est faite en 2018 lors des Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires (Argentine).

Le breaking ou break dance est une discipline régie par la World DanceSport Federation (WBSF), fondée en 1957. Les premiers Jeux mondiaux de danse sportive - WDSF - se sont tenus en 2013 à Taipei, en Taiwan.

Les épreuves de breaking des JOJ 2026 se déroulent les 12 et 13 novembre 2026, au Complexe Tour de l'OEuf du quartier Point E, à Dakar.

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