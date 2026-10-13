Sénégal: Kaffrine - La flamme olympique accueillie dans une ambiance festive

Kaffrine — L'adjointe au gouverneur de Kaffrine chargée du développement, Lala Camara, a estimé que le passage de la flamme olympique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 à Kaffrine (centre) constitue une "promesse faite à la jeunesse".

"Ce que nous accueillons, ce n'est pas seulement la flamme, mais une promesse faite à notre jeunesse", a-t-elle déclaré lors de la cérémonie de la tournée de la flamme olympique organisée au stade El Hadji Babacar Gaye.

Selon elle, c'est un appel à l'unité et une invitation à croire au potentiel des jeunes.

Plusieurs autorités ont pris part à la cérémonie du passage de la flamme dont le maire de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow, le président du Conseil départemental de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, la directrice de l'engagement du COJOJ, Fanta Diallo entre autres officiels.

Le maire de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow a pour sa part exprimé sa fierté de voir la ville accueillir cet événement et salué la mobilisation des mouvements et conseils de jeunesse et l'ensemble des acteurs.

Plusieurs activités sportives et culturelles ont rythmé le passage de la flamme olympique dans la capitale du Ndoucoumane, marquée notamment par une procession à travers les artères de la ville, dans une ambiance festive.