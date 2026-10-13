Sénégal: Aliou Gori Diouf - "Le Sénégal place la jeunesse au cœur du combat climatique"

12 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le gouvernement du Sénégal place la jeunesse au cœur du combat contre le changement climatique a déclaré, lundi, Aliou Gori Diouf, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.

"L'option que le gouvernement du Sénégal a prise sous l'impulsion du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, c'est véritablement de mettre la jeunesse au cœur du combat contre le changement climatique", a-t-il dit.

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique présidait la cérémonie d'ouverture de la Pré-Cop "Kaddu Ndar" [la parole de Saint-Louis]. Ce forum qui se déroule du 12 au 14 octobre 2026 à l'institut français de Saint-Louis, est organisé en prélude à la 31e session de la Conférence des parties (COP31) sur les changements climatiques qui se tiendra du 9 au 20 novembre 2026 à Antalya, en Turquie.

Il est organisé par l'Institut africain de la gouvernance (IAG), en collaboration avec Climate Linguère Club (CLC), l'ISM de Saint-Louis et le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

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Selon le ministre, cette rencontre est une occasion de partager avec les jeunes (hommes et femmes) la vision du chef de l'État sur l'environnement.

La directrice des programmes de l'Institut africain de la gouvernance (IAG), Maty Ndiaye est revenue sur l'importance de ce forum.

"Nous nous sommes rassemblés ici pour écouter la voix des jeunes. Ils sont porteurs de solutions extraordinaires, surtout dans le domaine du changement climatique. Nous voulons, à travers les sessions que nous allons avoir avec eux, leur faire comprendre qu'ils sont les acteurs de leur propre développement", a-t-elle déclaré devant la presse.

Elle a insisté sur la nécessité pour les jeunes de mettre en place des solutions créatives en matière de transition écologique.

Les travaux aboutiront à la signature de la Déclaration nationale Jeunesse, Femmes et Climat, le mercredi 14 octobre, date de clôture de ce forum.

Fruit des échanges et des recommandations formulés durant la Pré-COP, cette déclaration alimentera la déclaration régionale de Coastal Futures, qui sera portée à la COP31 d'Antalya.

Le choix de cette ville n'est pas anodin : érosion côtière, avancée de la mer sur la Langue de Barbarie, pression sur les quartiers de pêcheurs et sur les moyens de subsistance, la vieille cité incarne les effets concrets du changement climatique sur les communautés du littoral sénégalais, rapporte une notre transmise à l'APS.

Lire l'article original sur APS.

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