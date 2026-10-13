Sénégal: Des lâchers d'eau prévus à Manantali, les populations riveraines appelées à une "vigilance accrue"

Saint-Louis — Des lâchers d'eau sont prévus au courant de la semaine au niveau du Fleuve Sénégal à Manantali (nord), a annoncé lundi la Société d'exploitation de Manantali et de Félou (SEMAF), appelant les populations riveraines à faire preuve d'une "vigilance accrue".

"Le niveau de Manantali est proche de son maximum d'exploitation. Les lâchers d'eau seront effectués dès que le niveau du lac atteindra la cote de 208,05 mètres", a informé la Société d'exploitation de Manantali et de Félou dans un communiqué transmis lundi à l'APS.

Cette opération entraînera une hausse du niveau de l'eau dans certaines zones situées en aval du barrage, a expliqué la même source, appelant les populations riveraines à faire preuve d'une "vigilance accrue".

Les pêcheurs, les agriculteurs, les éleveurs ainsi que toutes les personnes dont les activités dépendent du fleuve sont invités à prendre les précautions nécessaires pour prévenir les risques liés à la montée des eaux, a souligné le texte.

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Les populations sont notamment appelées à éviter les zones susceptibles d'être affectées et à respecter les consignes des autorités compétentes.

La Société d'exploitation de Manantali et de Félou a précisé qu'un nouveau communiqué sera publié pour annoncer l'arrêt des lâchers d'eau.

Dans l'attente de nouvelles informations, les populations riveraines sont invitées à rester vigilantes et à relayer cette information afin de "prévenir les risques et de garantir la sécurité de tous".